Se atrasará casi dos meses más juicio por feminicidio

Tras llevarse reanudarse el Juicio Oral en contra de Carlos "NN", por el feminicidio de Olga ocurrido hace más de dos años, trascendió que éste deberá esperar casi dos meses más para llevarse a cabo, pues será hasta finales del mes de marzo que se realice.

Fue el pasado cuatro de enero que dio inicio el Juicio Oral bajo la causa 2/2021 en el Centro de Justicia Penal en contra de Carlos Alejandro, no obstante, esa ocasión no se llevó a cabo. En esa vez trascendió que la defensa buscaría un procedimiento abreviado; propuesta que sería presentada el 26 de enero del 2023. Lo anterior, con el objetivo de que el imputado se declarara culpable de los cargos y obtuviera un beneficio de condena. Por otro lado, el pasado cuatro de enero la familia realizó una manifestación, tras percatarse de que la defensa no buscaba un procedimiento abreviado, sino la reclasificación del delito a homicidio culposo.

No obstante, tras reanudarse la audiencia, fue diferida de nueva cuenta y será realizada hasta el 21 de marzo.

HECHOS

Fue el pasado dos de enero del año 2021 que se dio a conocer que el imputado habría arrojado de un vehículo en movimiento a la víctima de nombre Olga en el bulevar Ildefonso Villarello.

Por lo anterior, fue internada en un hospital. En esa ocasión se inició una carpeta de indagación por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

No obstante, días después, derivado de las lesiones producidas por la caída, perdió la vida, por lo que el delito se reclasificó como feminicidio.

Trascendió que el imputado mantenía una relación con la ahora occisa.