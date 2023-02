Los Cañeros de Los Mochis cerraron el pasado viernes una estupenda temporada para sus aficionados y para la propia organización, con la obtención de un honroso tercer lugar en la Serie del Caribe Gran Caracas 2023, torneo en el que finalizaron como líderes del standing durante la primera vuelta.

Para los que visten su camisola Esmeralda, fue un certamen muy bien jugado y repleto de satisfacciones, aunque con el sinsabor de que no lograron llegar a la final, luego de caer ante los Tigres de Licey, campeones de la República Dominicana, a quienes los mexicanos habían arreglado en la jornada inaugural, pero luego ellos les sorprendieron en la semifinal, lo que mandó a los Cañeros al duelo por el tercer puesto, en el que se impusieron a los Vaqueros de Montería, Colombia, para obtener ese tercer lugar que es bastante bueno, pues la diferencia en dólares del premio económico, es muy amplia del tercero al cuarto puesto.

El privilegio de representar a México en la Serie del Caribe, lo ganaron los Verdes luego de lograr su cuarto campeonato en la era moderna de la Liga Mexicana del Pacífico, tras una temporada en la que siempre pelearon en los primeros lugares, bajo el mando del venezolano Jesús Moreno, a quien los aficionados criticaban antes de iniciar la temporada, ya que no tenía experiencia en el beisbol mexicano. De manera personal, son los Cañeros el equipo que goza de mis simpatías en la Liga Mexicana del Pacífico, con los que me alegro cuando ganan y le sufro cuando no sucede así, por lo que disfruté bastante los playoffs, el campeonato y no se diga, la Serie del Caribe, un torneo que también, en lo personal, me fascina.

Pero ese título obtenido por Los Mochis, tras una trepidante serie final ante los Algodoneros de Guasave, fue el resultado de buenas decisiones deportivas, arriesgados cambios de aires en cuanto a jugadores, pero sobre todo, de algo que no abunda en el beisbol mexicano, paciencia. Y es que la directiva Esmeralda se planteó desde años atrás, que necesitaban una reestructuración de su equipo para poder aspirar a ese título que lograron, construir desde los cimientos siempre tiene sus complicaciones y los Cañeros lo pagaron, pues en las dos temporadas inmediatas anteriores, tuvieron desempeños de pesadilla, terminando en último lugar del standing y eliminados de toda posibilidad de playoff, desde un mes antes de que terminara el rol regular.

Establecer una base sólida de elementos jóvenes, mexicanos, confiables, mentalizados en ganar, fue la prioridad del equipo y así se la jugaron en las tres temporadas recientes, en las que ha sido protagonista Edgar "Conejo" Robles, quien también ha probado momentos buenos y malos con el Unión Laguna. Los Cañeros contaban con elementos de gran valía y muy llamativos, como Esteban Quiroz y finalmente lo cambiaron en una decisión que fue muy criticada, pero con el armado del bullpen que poco a poco fue haciendo la gerencia deportiva, todas esas críticas se acallaron, ya que los relevistas fueron el bastión para ganar ese campeonato.

Nadie quiere aguantar años de pesadilla, como los que vivieron los Cañeros en 2020 y 2021, pero el resultado obtenido en la 2022 - 2023 le da la razón a la directiva y muestra que la paciencia, a pesar de que sea dura de asimilar, rinde frutos. Ese podría ser un guiño para los Algodoneros del Unión Laguna, que luego de un 2018 terrible y un 2019 de escaso tiempo para trabajar, dieron un gran salto de calidad para 2021 y 2022, en las que han entregado a sus aficionados la satisfacción de jugar playoffs, por lo que ahora, no se puede destruir esa base que ha costado años construir, más bien hay que redondearla con elementos que aporten de manera positiva y si en algún momento llega una decisión que puede doler, entender que son cuestiones que suceden en el beisbol y que nunca un directivo va a realizar un movimiento pensando en perjudicar a su equipo.

Con el fin de la Serie del Caribe, llega un prolongado ayuno de pelota en cuanto a juegos se refiere, pues ya están por abrirse los campos de entrenamiento en Grandes Ligas, para luego dar paso a los juegos y claro, al Clásico Mundial, que ya tiene a súper estrellas confirmadas en diversas selecciones y pinta para ser un gran espectáculo, dispongámonos a disfrutarlo y por lo pronto, a esperar. Que tengan un excelente domingo y recuerden disfrutar la vida, hasta que caiga el out 27.