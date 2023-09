Más de medio siglo han esperado los aficionados laguneros al Rey de los Deportes, por una noche como la de hoy, una noche de Serie Final (hoy llamada, de forma atinada, Serie del Rey), la noche más importante en la historia del beisbol lagunero, al menos durante los más recientes 50 años. De entrada, luce como algo intimidante, pero más allá de eso, es en verdad un lujo y un honor, el tener la oportunidad de vivir un acontecimiento como el que hoy nos otorgan los Algodoneros del Unión Laguna, el verlos disputar una final es un privilegio que muchos aficionados esperaron y esperaron, hasta que les llegó su último aliento.

En el año 2016, la Serie Mundial en las Ligas Mayores de Beisbol fue disputada por los Cachorros de Chicago y los entonces Indios de Cleveland, dos equipos que perfectamente se pueden identificar con los Algodoneros, pues aunque son escuadras tradicionales, de ciudades que aman a sus equipos, el sufrimiento deportivo les ha caracterizado. Para ese 2016|, los Cachorros sufrían con la “Maldición de la cabra” que los había condenado a no ganar un campeonato desde hace 108 años (curioso, mismo número de costuras que tiene una pelota oficial de beisbol), mientras que la Tribu del Jefe Wahoo ostentaba una sequía mayor a 60 años sin un gallardete.

Al final, esa Serie Mundial de 2016 fue épica y los Cachorros se deshicieron de la “Maldición de la Cabra”, con juegos en extra innings, mucho dramatismo y un último out conseguido por el tercera base Kris Bryant. Pero traigo a esta columna el recuerdo de ese “Clásico de Otoño” (que delicia pronunciar esas palabras), debido a que tengo bien presente la manera en que los genios televisivos de Fox Sports en los Estados Unidos, dieron la bienvenida a la serie, con una entrada en video, simplemente fenomenal.

En ese material audiovisual, personas de la tercera edad aparecían relatando sus experiencias, con esa voz pausada, algo ronca y en la que se puede percibir el paso de los años, describían los “viejitos”, las experiencias vividas en el Wrigley Field o en el antiguo Estadio Municipal de Cleveland. Pero también contaron rápidamente, como la televisión exige, todo lo que han visto pasar por sus ojos, guerras, inventos tecnológicos, sucesos políticos, cambios increíbles de la humanidad en diversos sentidos, todo eso mientras esperaban que llegara ese momento, el de ver a su equipo coronarse campeón de la Serie Mundial; las entrevistas a las agradables personas que se encontraban en la “Edad de Oro”, fueron enmarcadas con el gran tema “The Waiting” (La espera), del sensacional Tom Petty y los Heartbreakers, inmortales del Salón de la Fama del Rock n’ Roll, que por casualidad, está ubicado en Cleveland, Ohio.

Simplemente, una obra maestra, ese ese “intro” de poco más de dos minutos de duración, en el que el coro de la canción resalta y se convierte en un himno, pues dice “The waiting is the hardest part”, algo como “Estar esperando es la parte más difícil”, y vaya que para esos aficionados, como para los verdaderos fanáticos del Unión Laguna, es realmente dura. Es entonces, tiempo de celebrar que esa espera ya acabó, que hoy tenemos la invaluable oportunidad de ver a nuestro equipo en una final, de gozarla, de acumular esa experiencia para siempre, algo que muchas personas se quedaron esperando.

En lo deportivo hay mucho para analizar, cierto, pero invariablemente vamos a caer en el dicho tan común, pero tan cierto, de que esto es beisbol, el deporte más maravilloso del mundo, en el que todo, absolutamente todo puede pasar, mientras no haya caído el último out. Por ello, hoy los invito a disfrutar, a gozar el momento, la final, porque así como es de caprichoso el beisbol, quién sabe cuándo se nos vuelva a presentar, aunque hoy el dueño y la directiva del equipo están enfocados en ser competitivos año tras año, no sabemos lo que pueda ocurrir al siguiente calendario, así que venga, vamos a enfocarnos en disfrutar este que es un a realidad, total, mañana puede llover. Que tengan excelente fin de semana, y recuerden disfrutar la vida, hasta que caiga el out 27.

Aarón Arguijo [email protected]