“ Es una final soñada por muchos… qué chingonada que nos haya tocado vivir esto”, me escribió por whatsapp hace unas horas mi entrañable y muy querido amigo Ramiro Sánchez Rodríguez, además colega apasionado por el deporte en general y el beisbol está en su predilección. En ese fragmento de mensaje que les comparto, amables lectores, descubro perfectamente la importancia del momento que se está viviendo actualmente en la Comarca Lagunera, con lo que están haciendo los Algodoneros del Unión Laguna, quienes esta noche iniciarán la disputa de la Serie del Rey ante los Pericos de Puebla.

Y es que han sido años y años de espera, de imaginar que un día, el querido equipo Guinda llegaría a disputar una nueva final de la Liga Mexicana, tal y como sucedió en 1990; pues amables aficionados, esa espera terminará esta noche, sí créaselo, esta noche estará en el Estadio de la Revolución, la copa Zaachila, el trofeo que se entrega al campeón. Hace apenas una temporada atrás, el slogan del equipo era “Lo mejor está por venir”, pero ni el más optimista, ni siquiera el propietario del equipo, llegó a pensar que “lo mejor” llegaría tan pronto.

La temporada 2023 fue una “montaña rusa” para los Algodoneros, pasaron por momentos excelentes e igualmente sufrieron las caídas en baches de hasta ocho derrotas consecutivas, pero en base a la unión, el barco se mantuvo a flote, aunque fue necesario hacer un cambio en el timón, el cual resultó a la perfección. Fue precisamente en base a esa unión, lo que caracterizó al equipo en toda la campaña, hay que tomar en cuenta que no es nada sencillo mantener la cohesión en un grupo de treinta y tantos jóvenes atletas que están bajo la presión de ganar día a día, pero por diversas circunstancias, incluyendo esa magia que suele tener el deporte, esa solidaridad se mantuvo todos los días.

En mi faceta de cronista viajero del equipo, he tenido oportunidad de estar en el dug out, en el autobús, el avión, el hotel, en el terreno, en los restaurantes, en prácticamente todos lados junto a los muchachos, mi ética de trabajo me ha llevado a compartir y analizar lo que veo exclusivamente en el terreno, de eso va el periodismo y la crónica deportiva, lo que suceda de las rayas para afuera, no es de mi incumbencia ni de la de quien me lee, nunca el sensacionalismo o la polémica barata han sido mi estilo.

Pero en esta ocasión, quiero compartir ese detalle que pinta de cuerpo entero la unión de este equipo, al que he seguido de punta a punta del país, seis meses, con victorias que llenan de moral y derrotas descorazonadoras, con altas y bajas, como es el bendito beisbol. Nunca, en toda esta temporada, me ha tocado observar una reclamación o una crítica de un pelotero de Unión Laguna hacia otro compañero de equipo, jamás, como sí me ha tocado anteriormente en mi labor periodística, finalmente, como dije líneas arriba, no es sencillo controlar el ímpetu y el temperamento de más de 30 atletas que viven presionados.

Al contrario de las críticas o reclamos, únicamente me ha tocado ser testigo de palabras de apoyo, de espaldarazos, de comprensión de que el juego es así, con sus altas y sus bajas, pero que siempre exige que le des lo mejor, ese el Rey de los Deportes. Con un equipo unido, los directivos tomaron la decisión, en conjunto con el cuerpo técnico, de no modificar el roster durante la última “ventana” de movimientos que otorgó la LMB, decisión que ha resultado sumamente acertada, pues el grupo hoy está fuerte como fibra de algodón y unido en la búsqueda de un solo objetivo: ganar.

Es hora de disfrutar de la Serie del Rey, en el estadio, en casa, en un restaurante, en donde sea, hay muchas opciones; durante mi carrera en el periodismo deportivo, siempre he soñado que mi tierra respire beisbol, hoy es ese día y lo gozaré como si hubiera pegado un jonrón ganador en la novena entrada del séptimo juego de la final. Que tengan excelente fin de semana y recuerden disfrutar la vida, hasta que caiga el out 27.

Aarón Arguijo [email protected]