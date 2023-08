En el deporte profesional o incluso en el amateur, jamás llegan las lesiones en un momento oportuno, pero cuando se presentan durante la ronda de playoffs y en un juego que puede resultar definitivo, parecen pesar al triple. Así le está pasando a los Algodoneros del Unión Laguna cuando ya ha terminado la primera ronda de postemporada y prácticamente cada día surge una noticia de lesión que le complica la vida a José Molina y compañía, porque no solamente es perder la posibilidad de contar con tal o cual pelotero, sino porque esas ausencias obligan a realizar ajustes sobre la marcha y reinventar el camino a recorrer.

Braden Webb entró a lanzar, por primera vez como relevista, en el juego del pasado miércoles en Monterrey, decisión que ocasionó polémica entre los aficionados laguneros, quienes se manifestaron mediante redes sociales, cuestionándose si con el ingreso del nativo de Oklahoma, el alto mando lagunero estaba “entregando” el juego; en lo personal, no me explico por qué, pero eso llegué a leer. Pongámonos en contexto: era el sexto juego de la serie, con Unión Laguna al frente por 3 juegos a 2, la pizarra estaba empatada a 3 carreras, Aldo Montes había lanzado 5 innings de 4 hits y 3 carreras, con 75 pitcheos a cuestas.

Con el juego empatado, Braden Webb ingresó a lanzar, Webb que abrió el juego del sábado anterior y no estaba programado para volver a pitchar, hasta el próximo sábado, es decir, estaría una semana sin actividad en acción de juego. ¿Y por qué Webb lanzaría hasta el próximo sábado, y no el jueves en el juego 7 de la serie? Porque Webb se convirtió en el abridor número 1 del equipo, una vez que se conoció la lesión que va a dejar fuera de circulación a Joe Van Meter al menos por diez días, además, en ese momento, con el juego empatado en la sexta entrada, cuando el equipo remontó un déficit de tres carreras, no está en la mente del mánager, el disputar un juego 7, sino terminar la serie de una vez por todas.

Bajo esas circunstancias, el cuerpo técnico Guinda decidió poner a Webb a lanzar como relevista, por primera vez en el año, repito, con el juego empatado y el rival presionado a ganar forzosamente, meter a tu pitcher que más innings lanzó (por ende, más outs sacó) en la temporada, quemás ponches recetó y que más victorias obtuvo entre los miembros de la rotación, parece más un mensaje de “voy por este juego”, que una manera de “entregar” el encuentro; claro, no pudo conseguir un solo out Webb y ahí se justifica la crítica por hacer ingresar al pitcher derecho, quien no tuvo una buena salida, le dieron un jonrón y dos efectivos toques de bola, no sacó a nadie y se llevó la derrota, son cosas del beisbol, nadie es infalible.

En resumen, Webb iba a estar inactivo una semana, lo cual no es recomendable, le tocaba su sesión de bullpen (que hacen todos los abridores, toda la temporada, un par de días después de su apertura) y decidieron darle una entrada de trabajo, no logró sacar esa entrada y lo removieron, así de simple. Estará listo para abrir el juego del sábado, el primero de la segunda ronda de playoffs ante Tecolotes o Toros, aún no puedo decirlo porque escribo esto cuando aún no se ha jugado el séptimo ante los Sultanes.

Muchos detalles influyen en un juego tan complejo como el beisbol y bien vale la pena analizar las circunstancias que consideran los integrantes de un cuerpo técnico, para tomar tal o cual decisión, porque en el Rey de los Deportes como en la vida, todo tiene un motivo, una razón, un “por qué”. La segunda ronda o Serie de Zona elevará la exigencia para los Algodoneros, sea cual sea el rival, ambos equipos fronterizos son sumamente fuertes y el Unión Laguna deberá mantenerse concentrado al máximo y tratar de parpadear lo menos posible, ya que el margen de error se reduce drásticamente. Que tengan excelente fin de semana y recuerden disfrutar la vida, hasta que caiga el out 27.

