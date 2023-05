'SCJN no es contrapeso para el Gobierno federal'

En entrevista con El Siglo de Torreón el secretario de gobernación de México, Adán Augusto López Hernández, dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no se ha convertido en un contrapeso para el Gobierno federal.

"No, no es ningún contrapeso. Es sabido que los ministros de la Corte actúan bajo consigna, en el caso de la última resolución pues se vistieron con un ropaje falso de constitucionalistas. En la última de las decisiones ni siquiera fueron capaces de revisar el punto de vista jurídico o el fondo del asunto y con un argumento banal y sin mayor discusión se arrojaron facultades que solamente competen al Legislativo… quien actúa de esa manera, quien actúa por consigna y protegiendo intereses económicos o políticos de los grupos de interés de siempre, pues no puede ser contrapeso a nada", aseguró López Hernández.

Este fin de semana el funcionario federal visitó el municipio de Frontera, donde acompañó al candidato por Morena a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana Tijerina, a un encuentro con la militancia.

Sobre la división que se registró en Morena al darse a conocer los resultados de la encuesta interna para seleccionar al candidato a la gubernatura, donde se designó a Armando Guadiana y no a Ricardo Mejía Berdeja, el secretario de gobernación aseguró que "el proceso de transformación en Coahuila tiene solamente una guía y un referente y es Armando Guadiana… que no quede ninguna duda de su trayectoria, su compromiso y su lealtad. Desde luego otros tuvieron oportunidad y todos se sujetaron a un proceso interno en el cual Armando resultó triunfador y cuando uno participa en una contienda y no asume los resultados pues indudablemente demuestra en los hechos que no nada más es un traidor, sino que es un esquirol y que resulta converso a todo aquello que dijo combatir y nunca combatió".

ENCUESTAS INTERNAS

Respecto al tema de las encuestas, método interno que utiliza Morena para elegir a sus candidatos y que han sido cuestionadas en diversas ocasiones por la misma izquierda, López Hernández dijo que "el método de la encuesta para seleccionar a los representantes como lo establecen los estatutos de Morena es la manera más cercana de consultar a la ciudadanía, el método por el cual vamos a decidir quién será el candidato o la candidata. Yo mismo me he sujetado en tres o cuatro ocasiones al método de la encuesta… lo hice cuando competí rumbo al Senado de la República y después competí en la búsqueda de la candidatura al Gobierno del estado de Tabasco, en ambos procesos resulté seleccionado. Es un método confiable y creíble pero no nada más para mí, también para la totalidad de los que militamos en Morena".

Finalmente, el secretario fue cuestionado sobre sus aspiraciones rumbo al 2024.

Secretario, rumbo al 2024... ¿que siga López?

"Hay que esperar los tiempos. Yo voy a participar en el proceso interno de selección del partido. No tengo ninguna duda quién va a ser el candidato de Morena y próximo presidente de la República Mexicana, pero ya vendrán los tiempos que nos marque la convocatoria y estaremos ahí participando en el proceso", concluyó.