Scarlett Johansson se despide de 'Black Widow'; no volverá a interpretar a la heroína de Marvel

Scarlett Johansson confirmó que no volverá a interpretar a 'Black Widow', al quien le dio vida en diversas cintas del MCU (Universo cinematográfico de Marvel).

Recientemente, Johansson junto a Gwyneth Paltrow ('Pepper Potts') asistieron recientemente a The Goop Podcast, donde hablaron sobre su experiencia trabajando en las cintas de Marvel, aprovechando el momento para desmentir rumores de una supuesta rivalidad entre ambas.

Y es que presuntamente las actrices habrían tenido roces durante las filmaciones de Iron Man 2.

(ESPECIAL)

"Fuiste muy amable conmigo en esa película. Estaba tan petrificado. ¡Eras tan amable conmigo! Podrías haber sido horrible. Yo estaba tan fuera de mi zona de confort en esa película. Nunca había hecho algo así antes. Además, había amistades profundas", señaló Johansson cuando Paltrow sacó el tema de su supuesta enemistad.

Adiós Black Widow

Además de recordar varios momentos durante los rodajes de las películas, Scarlet Johannson, quien interpretó a 'Black Widow' en una película independiente a la saga de Avengers tras la muerte del personaje en éstas, dijo que ya no cree volver a darle vida a la heroína.

"Terminé. El capítulo ha terminado. Hice todo lo que tenía que hacer. También volver e interpretar a un personaje una y otra vez, durante una década, es una experiencia única".

Asimismo, Paltrow también señaló que no cree regresar como 'Potts', pues aunque su personaje no murió, no piensa que pueda volver a interpretarla, según recoge el portal Variety.

"¿Un Pepper Potts de 64 años? Que asombroso", dijo la actriz.