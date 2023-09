Saúl 'Canelo' Álvarez en gran condición para enfrentar a Jermell Charlo

Saúl “Canelo” Álvarez volverá al ring para enfrentar al estadounidense Jermell Charlo por la corona indiscutible de peso Supermedio, el próximo 30 de septiembre, en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Después de triunfar ante el británico John Ryder en el estadio Akron de la Perla Tapatía, el campeón mexicano volverá a los Estados Unidos para exponer por tercera ocasión sus campeonatos de las 168 libras ante uno de los también campeones indiscutibles.

Jermell Charlo, de 33 años, campeón Superwelter indiscutido, cuenta con una gran trayectoria, y llega a este combate tras derrotar al duro argentino Brian Castaño.

El estadounidense cuenta con un récord de 35-1-1, con 19 nocauts y será su debut en el peso Supermedio. Entre sus rivales más relevantes han sido Brian Castaño, Austin Trout, Gabriel Rosado y Tony Harrison.

Por su parte, Canelo cuenta con un récord de 7-1-1 en peleas en el mes de septiembre, incluyendo su último triunfo ante Gennady Golovkin, en Las Vegas. Su única derrota en estas fechas fue ante Floyd Mayweather, en 2013.

Canelo sostuvo un entrenamiento abierto a medios de comunicación bajo el mando del destacado entrenador Eddy Reynoso, donde demostró que se encuentra en gran condición física para este importante compromiso.

“Siempre quiero hacer las mejores peleas que existen. Estoy emocionado de estar en ese combate. Esta es una pelea de la que la gente viene hablando desde hace tiempo. Estoy emocionado de mostrarle a la gente que estoy en un gran momento en mi carrera” dijo.

Pero además apuntó: “Siempre me preparo al máximo, sin importar dónde sea siempre estoy enfocado. Este tipo de peleas me motivan. Me gusta que me subestimen. Eso es lo que me emociona de esta pelea”.

Por su parte Eddy Reynoso comentó: “Canelo está listo para pelear contra quien sea. En este momento, estamos totalmente centrados en Jermell Charlo y esa es nuestra tarea el 30 de septiembre. Estaremos listos para quien venga después”.