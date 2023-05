Santos Sub-16 busca el título hoy ante Rayados

- Santos Laguna tiene la mesa servida para coronarse hoy en la categoría Sub-16 dentro del Clausura 2023. Recibe en punto de las 10:00 horas en el estadio Corona a los Rayados del Monterrey en el choque de la vuelta de la gran final.

Los juveniles Albiverdes tienen ventaja de dos goles, luego de haber ganado 3-1 el pasado miércoles en el Gigante de Acero de la Sultana del Norte. En casa, los laguneros marchan perfectos en el semestre, con 10 triunfos como locales, aunque todos los encuentros fueron en el Territorio Santos Modelo.

Tahiel Jiménez, hijo del "Lorito", marcó un doblete en la ida durante la primera mitad, mientras que en el complemento, el seleccionado nacional Stephano Carrillo casi sentencia el cotejo con el tercero, pero Luis Rojas hizo el gol del descuento para los regios en la última jugada del choque.

Precisamente Carrillo, orgullo de Cuencamé, Durango, cuenta con un proceso de seis torneos como canterano verdiblanco, en donde ya fue campeón con la institución santista coronándose con la categoría Sub-13 en el torneo Primavera 2019.

"Phano", que se proclamó campeón de goleo en el Premundial de la Concacaf celebrado meses atrás en Guatemala, así como con el Tricolor, imponiéndose en la final a los Estados Unidos, compartió su sentir tras el gol anotado en el primer capítulo de la eliminatoria.

"Nunca hay que dar por perdido ningún balón, fui con esa convicción a disputar la pelota y la pude ganar, la controlé, recorté al defensa y disparé a portería; cuando veo que el balón cruza la línea me provocó una emoción muy grande, simplemente una experiencia inexplicable", confesó.

CONCENTRADOS

Dejó en claro que si bien están motivados por la ventaja que obtuvieron en el partido de ida, no deben confiarse ante unos regios que saldrán desde el primer minuto a remontar, por lo que la concentración será clave.

"Con nuestra gente y en el Corona, podemos hacer un partido mucho mejor. He estado en el club desde los 13 años y no he tenido la oportunidad de disputar un partido oficial en el estadio, es una ilusión que tengo desde que llegué, ahora estoy muy emocionado por este sábado y la voy a aprovechar al máximo", dijo en cuanto a jugar en el inmueble.

Aceptó que Santos Laguna ha sido parte fundamental de su formación, ya que desde muy chico le han dado todas las herramientas para crecer en distintos ámbitos, lo cual agradece infinitamente.

"Santos es una institución que se caracteriza por tener muy buena formación y muy buena cantera, claro que levantar el título número 10 de fuerzas básicas del club es muy importante y motivador para nosotros", concluyó.

El acceso para los aficionados será gratuito, pero deberán descargar su boleto de acceso en la página del club para tener un mayor control en cuanto a las localidades se refiere.