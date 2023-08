Santos Laguna ya piensa en el duelo ante Chivas

Tras el empate conseguido el pasado fin de semana para seguir sumando como visitantes, los Guerreros del Santos Laguna retomaron ayer sus entrenamientos en Territorio Santos Modelo, donde ya enfocan su atención en el duelo del próximo sábado ante Chivas, con el que regresarán a jugar ante sus aficionados en el Estadio Corona.

Los futbolistas dirigidos por Pablo Repetto comparecieron ayer por la mañana en su cuartel general, para comenzar su preparación de cara a un duelo que representa buen grado de dificultad, pues los actuales subcampeones del futbol mexicano no han perdido durante el actual torneo y se ubican en lo más alto de la tabla general. Para esta mañana, el equipo albiverde tiene programado otro entrenamiento en TSM, donde iniciará la definición de la táctica a utilizar frente a unas Chivas que podrían representar un buen trampolín para tomar confianza en el actual torneo.

MOTIVACIÓN

Enfocado plenamente en Chivas y las mejoras que ha tenido Santos tras el regreso de la Liga MX, el arquero de los Guerreros, Gibrán Lajud charló ayer con los representantes de los medios de comunicación laguneros, ante quienes aseguró que tienen mucho por mejorar dentro del actual certamen. El arquero con raíces libanesas destacó que busca volver pronto al más alto nivel, luego de la oportunidad que se le dio tras la lesión de Carlos Acevedo, por lo que trabaja continuamente para aumentar la confianza y ritmo de juego.

"Estoy contento y motivado, día a día me levanto con ganas de seguir mejorando, cada día me he sentido un poco mejor, con esta continuidad que he tenido, me he acercado un poco más al nivel deseado. Ahora es seguir por la misma, buscar esas actuaciones, buenos trabajos durante el fin de semana, terminando el partido volver a trabajar y pesar en lo que viene, hoy terminamos un buen entrenamiento pero ya de cara a lo que será el partido del fin de semana, después de tanto tiempo sin actividad es complicado volver y estar en tu mejor nivel luego luego, esta racha de partidos me ha ayudado para mejorar, el objetivo personal es conseguir mi mejor versión, creo que cada día me acerco un poco más y con eso ayudar al equipo a conseguir puntos", destacó.

El exTijuana habló acerca del siguiente rival, las Chivas del Guadalajara, de quienes están pendientes, ya que, aseveró que han estado haciendo bien las cosas, con buenas incorporaciones después de dar un buen torneo en el Clausura 2023, donde llegaron a la final: "Sería un triunfo muy importante en casa, por lo que representaría volver a la victoria con nuestra afición, y se vería reflejado en la tabla, nos podríamos meter a los primeros lugares con un triunfo aquí, es importante siempre buscar sumar los tres puntos, ya sea de local o visita, desgraciadamente en la jornada anterior no se pudo lograr el resultado, estuvimos cerca de conseguir los tres puntos, las sensaciones fueron positivas y tenemos que seguir trabajando sobre esa linea", indicó el arquero.

MEJORAS

Lajud hizo énfasis en las mejoras que deben tener como escuadra, necesidades que notaron en el partido ante Cruz Azul, en el que vieron áreas de oportunidad basadas en la autocrítica individual y como equipo, buscando resultados positivos: "Son detalles a mejorar en ofensiva y defensiva para poder tener resultados positivos que nos permitan salir con los tres puntos. Al final es un todo, es un equipo y lo que hacemos en ofensiva empieza desde un saque de META conmigo y lo que haces en defensiva empieza desde la presión de los delanteros, tenemos que hacer prácticamente partidos perfectos, tanto en ataque como en defensa, el partido contra Cruz Azul nos dejó un buen sabor de boca, más allá del resultado, las formas en las que se jugó y compitió, sentí un equipo sólido, comprometido, que no dejó de luchar, arriesgamos de más en un momento porque las sensaciones eran positivas, que teníamos llegada y estamos cerca del arco rival. Creo que es el camino correcto y la línea que debemos seguir, sin dejar de lado la humildad, el trabajo y compromiso que nos ha dado para tener esta pequeña mejora" sentenció.

Para cerrar, el cancerbero envió un mensaje a la afición y les invitó a acompañarlos este sábado por la noche, para hacer sentir el Estadio Corona: "Esperamos tener un estadio con más gente, que venga a ver un buen partido de futbol, que la afición venga a apoyarnos, sabemos que es un partido importante y necesitamos también de ellos, en cuanto al trabajo y rival, nosotros buscamos enfrentar cada partido con la ideología y la mentalidad que tiene el Club Santos, como un equipo grande, que busca ganar cada partido, sea el rival que sea", finalizó.