Santos Laguna y su capitán Juan Brunetta buscan reivindicarse

Los Guerreros no tienen tiempo para lamentaciones y ya sanan sus heridas. Buscan dejar atrás el amargo traspié que tuvieron de último minuto en el “Volcán” ante el campeón Tigres UANL, alistándose para el duelo de mañana en el Corona frente a los Pumas de la UNAM.

La práctica regenerativa del jueves fue en la misma Sultana del Norte, trasladándose de regreso a la Comarca Lagunera por la tarde, a donde arribaron antes de las 6 de la tarde, dirigiéndose de inmediato al TSM.

Pese a brindar un buen partido, los albiverdes no pudieron siquiera volver con un punto. Su capitán en este Apertura 2023, Juan Brunetta, tuvo una asistencia en la primera parte y anotó un golazo en el complemento, por lo que quedó un sabor agridulce.

“En lo individual bien. Me gusta ayudar al equipo, así que bien y contento, pero siempre lo importante es el resultado, entonces lo individual no sirve si no sumamos, así que esperemos frente a Pumas corregir lo que nos está costando para sumar puntos”, destacó.

El volante argentino, tras su actuación del miércoles por la noche en San Nicolás de los Garza, llegó a 12 goles y 10 asistencias como jugador albiverde.

“El equipo viene mejorando, también hay que ver que estuvimos a la altura contra un gran rival, contra el último campeón, así que lo importante es que la afición se sienta identificada y en eso lo estamos haciendo bien” dijo.

Del partido de mañana ante los felinos, aseguró que deben afrontarlo de la misma manera que lo han hecho en los últimos partidos, porque han mejorado.

“El equipo va a buscar los partidos, cuando se tiene que replegar lo hace bien y ese es el camino Sabemos que nuestra afición siempre está, decirle que nos apoye y más en este 40 Aniversario, porque vamos a responderle en el Estadio Corona” finalizó.