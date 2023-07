Santos Laguna vs Atlas, partido de la jornada 3 del Apertura 2023

El tiempo sigue corriendo, el balón sigue rodando por las canchas y llegó la jornada 3 del Apertura 2023 en el futbol mexicano, la cual se abre este jueves con el encuentro entre las escuadras de Santos Laguna y el Atlas en el Estadio Corona. Ambos equipos llegan en las mismas circunstancias, con tres puntos sumados, frutos de una victoria y una derrota, por lo que este enfrentamiento es crucial para empezar a despegar y posicionarse en la parte alta de la tabla general.

Los Laguneros, luego de haber perdido en su debut contra el Querétaro en casa y haber conseguido el triunfo en Puebla el fin de semana pasado, quieren sumar los tres puntos por primera vez en esta temporada de locales y así también tener el autoestima alto al enfrentar el 16 de julio al club español Real Sporting de Gijón quien hará una gira por México y tiene pactado el partido amistoso con los Guerreros.

Por su parte, los Zorros, quienes empezaron con el pie derecho al derrotar al Cruz Azul en su debut y perdieron el fin de semana pasado contra Monterrey, quieren regresar al triunfo y pasar esta derrota solo como un tropiezo, como lo ve el mediocampista Rojinegro Edgar "El Gary" Zaldívar: "Gracias a Dios tuvimos un buen inicio de torneo, este tropiezo contra Monterrey fue eso, nada más, un tropiezo. El equipo se vio bien, defendió bien, tuvimos las oportunidades de gol. Para nada estamos preocupados, sino ocupados, para el siguiente partido sacar los tres puntos", comentó a los medios de comunicación.

En cuanto a la salida de Julián Quiñones al América, Benjamín Mora, entrenador de La Academia, dijo que si bien está abierta la posibilidad de que llegue alguien al equipo, está contento con lo que tiene y confía en que el conjunto que se conformó para el torneo está bien: "Grupo Orlegi está buscando el perfil, eso no cambia lo que estamos haciendo, ahorita, tenemos la plaza, hay posibilidades, pero no se ha definido absolutamente nada en ese sentido, lo dije anteriormente y lo mantengo, el equipo que tenemos es suficiente, yo no pienso en los supuestos casos, pero si se da el tema es por necesidad, pero yo veo al equipo que va creciendo", recalcó.

La última vez que dichas escuadras se vieron la cara fue el 26 de enero de este año en el estadio Jalisco, en donde terminaron con el resultado de 2-2, empate que es común en sus últimos cinco enfrentamientos, pues suman tres igualadas por un triunfo para cada una, por lo que esta nueva historia se antoja emocionante para romper el equilibrio que tienen.

Este partido, entre los dos equipos hermanos, ambos pertenecientes a Grupo Orlegi, correspondiente a la jornada 3 se jugará este jueves 13 de julio en el Estadio Corona a las 19:05 y será el último antes de que la Liga MX tenga un descanso por la Leagues Cup.

Podrá ser visto por la plataforma VIX+.

MÁS DETALLES DEL PARTIDO: