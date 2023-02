Santos Laguna vs. América: partido de la jornada 5 del Clausura 2023

Y el América visita el estadio Corona de Torreón.

Sí, el más grande, el más odiado, el que viene de anotar seis goles... Al que todos en la Liga MX le quieren ganar. Y algunos hasta le temen.

Pero para Eduardo Fentanes, técnico de Santos Laguna, verse las caras contra las Águilas no le genera temor ni ansiedad, "mucho respeto, eso sí", pero lo tomará como "lo que es, un duelo de la Jornada 5, en donde están en juego tres puntos"...

Nada más.

Es verdad, reconoce el veracruzano, "este juego es de alta convocatoria. Aumentan las entrevistas, el estadio estará lleno y no es para menos, viene uno de los equipos más populares de México, pero futbolísticamente llegamos ambos en buen momento... Nosotros tenemos un punto más que ellos [siete y seis, respectivamente]... Si comparamos desde que llegué a este puesto, hace 34 juegos, ambos hemos anotado 64 goles, somos los que más anotamos desde ese tiempo, muchos recuerdan el empate a tres del torneo pasado, fue espectacular, así que hay mucha tela de dónde cortar".

Pero de eso a que haya algo más que respeto... "Vamos a jugar de tú a tú... Sin menosprecios, sin espantarnos, ni nada de eso. Solo respeto, que creo que es el que nosotros también imponemos. Es un juego en el que vamos a tratar de llegar, dominar y marcar goles. Fernando Ortiz [técnico del América] tiene una propuesta ofensiva y vamos a aprovechar eso para hacer nuestro partido, que también es de tratar de hacer goles".

En el torneo mexicano, tan igualado, tan parejo, un encuentro ganado o perdido no te hunde: "Todos los clubes estamos en vías de buscar nuestra mejor versión. A ver... Pachuca tropezó con Tigres, nosotros también perdimos con los Tigres. América no había podido ganar juegos que en teoría eran sencillos. Hoy el Monterrey es líder. Un resultado no condiciona lo que va a pasar la próxima semana. Al que le va muy mal, luego gana dos partidos y se posiciona de gran forma, y el que va bien, pierde ante el último y comienza a tener problemas. Por eso, reitero, hay que tratar de ganar todos los partidos, pero caer en uno no te marca, no en un torneo es el mexicano".

Llegó la madurez

A sus 45 años de edad, y 34 juegos al frente de Santos Laguna, Eduardo Fentanes vive un sueño del que no quiere despertar. Desde los 17 años decidió dedicarse al futbol, no en la cancha, sino en la banca, como técnico, pasando por muchas posiciones antes de abrazar la carrera de director técnico.

Y no duda al decir que vive su mejor momento. "La experiencia acumulada en 27 años, desempeñando diversos trabajos en fuerzas básicas, en dirección deportiva, en visoría de partidos, está rindiendo frutos, eso ha permitido que la gestión de este cuerpo técnico tenga un 60.4 por ciento de efectividad".

Ha costado trabajo, "pero se goza cuando lo que haces te llevó mucho lograrlo. Antes, entrenar sin haber jugado profesionalmente, era imposible lograrlo, así que supe que si quería llegar, debía picar piedra, como lo hice, tomando todos los puestos que se me ponían enfrente y tomando apuntes de varios entrenadores que me han ayudado como 'Chelís' [José Luis Sánchez Solá], [Ricardo] La Volpe, [César] Farías, [Sergio] Almirón, [Juan] Reynoso, entre muchos otros".

Todo ese recorrido "desemboca en el presente, en sentirme contento, y eso se lo agradezco a Grupo Orlegi, pero nada se ha ganado, falta trecho que recorrer, pero por el momento, contento y sigo soñando".

¿A QUÉ HORA ES EL PARTIDO DE SANTOS HOY?

Día: sábado 4 de febrero de 2023

Horario: 21:05 horas

Sede: Estadio TSM Corona

Fase: Jornada 5 del Clausura 2023 de La Liga MX

