Santos Laguna no está a la venta, dice Elizalde

Dante Elizalde no aguantó más. En las vísperas del Domingo de Resurrección, el presidente ejecutivo de Santos Laguna, citó a los medios de comunicación en el estadio Corona, para desmentir rumores acerca de los Guerreros.Desmintió la venta del club albiverde por parte de Grupo Orlegi y el pase del arquero y capitán Carlos Acevedo a las Chivas Rayadas del Guadalajara, al menos en el futuro inmediato.

También se dio el tiempo de hablar en una larga conferencia de prensa en la sala de prensa Miguel Ángel Ruelas Talamantes del TSM, acerca de la actualidad de Eduardo Fentanes como timonel albiverde y de las declaraciones de Juan Brunetta y su representante.

"Durante las últimas semanas se 'enrareció' el entorno. Hay temas para profundizar, para explorar todas las dudas y clarificar cualquier cosa", dijo en primera instancia el mandamás santista que agregó: "hay puntos relevantes que se deben analizar".

En cuanto a la venta del club, consideró que existen muchos comentarios al respecto y antes de ser cuestionado, dijo enfáticamente "El club no se vende. No está en venta, jamás se ha tenido una oferta".

Y es que dejó en claro, que el club ha recibido recientemente una inversión importante en cuanto a instalaciones se refiere, en la que todos los aficionados a los Guerreros y los laguneros, pueden disfrutar del cuartel verdiblanco."Estamos trabajando con una serie de proyectos nacidos aquí y para muchas latitudes", ejemplificando el caso de Jordan Carrillo, quien ayer anotó con Sporting. "Estamos creando plataformas y sentando bases sólidas para muchos años adelante, por eso se toman decisiones, no ser populares sino efectivo", dijo.

Pero ahondó más en el tema. "Santos Laguna es a largo plazo, para la perpetuidad, algo sólido. No ha llegado ninguna oferta, el club no está en venta. Es falso, lo descarto".

Destacó que lo que dijo Alejandro Irarragorri en cuanto al tema de la multipropiedad y su desaparición en México para el 2026, es algo que él no lo puede aclarar.

"Santos Laguna estará en Orlegi por mucho tiempo, es lo que me corresponde decir. Recién se hizo una inversión importante, más de 100 millones de dólares, con inversión de jugadores, con más de 600 personas en oficina", criticando a quienes hablan en los medios de comunicación con ligereza, con temas como una supuesta venta del equipo.

En cuanto a lo que se comenta del abandono que recibieron de Grupo Orlegi, para "beneficiar" al Atlas expresó: "Me parece estupidez inmensa, ningún dueño debilitaría a uno de sus activos más preciados".

Recordó que cuando llegó Alejandro Irarragorri a La Laguna, no solamente puso dinero, sino también corazón. "Estamos en esto, con buenas decisiones, una espiral virtuosa y financiera, un modelo por lo que se apostó desde el 2006, con éxitos y títulos. Seguimos siendo parte de Orlegi, el mandato que tenemos es de engrandecer la institución y lo que hacemos todos los días".

Acevedo NO SE VA

En cuanto a la "transferencia" de Carlos Acevedo al Rebaño Sagrado, Elizalde dijo que son rumores y el tema es complicado, ya que se debe a una nota para ganar likes y generar impacto. "Lo entiendo, pero no lo comparto, es penoso hacerse valer por un micrófono".

Y aclaró: "No tenemos ofertas, él está enfocado y metido en lo que pasa en Santos y no está abierta la discusión. Concentrado y no hay nada al respecto, estamos en competencia, cualquier rumor es para desestabilizar y hacerlo es muy desafortunado, para generar tráfico en redes sociales".

Refirió que los contratos en Santos Laguna son a largo plazo, ya que eso les brinda estabilidad.

Sobre Fentanes

En cuanto a Fentanes informó: "La idea es de que Lalo esté aquí, en 2015 comenzó su proceso de 'Orlegización', luego ha tenido diferentes cargos, ahora otro puesto, pero estamos satisfechos con su trabajo, con debuts relevantes de canteranos y la vocación de aprovechar los recursos del club, dónde se ha invertido dinero en mucha tecnología".

"Lalo es tipo eficiente, que aprovecha los recursos. No pasamos el mejor momento, pero de la mano de él todo estará bien. Toca construir".

Y de la continuidad comentó "Nadie tiene asegurado nada, siempre al final de torneo se hace un análisis, balance de lo bueno y malo, positivo y hacia dónde se puede dirigir. Se pactan a futuro, contratos por tiempo indeterminado".Pero también habló del vestidor "Los que se rompen la madre en la cancha están comprometidos, les duele y no es fácil estar con estos resultados".

Mencionó que el aficionado puede opinar siempre. "A ellos nos debemos, lo que nos toca hacer, es que seamos siempre su primera opción".

Confesó que no pueden competir con equipos de gran economía como Tigres, Rayados y América.Tema Brunetta

En cuanto a Brunetta y su representante que anda en La Laguna, dejó en claro que ya habló con ellos, luego de que el segundo se enganchara.

"Las declaraciones ahí están y luego en redes sale, refiere después de lo sucedido, no quiere tener problemas. Son representantes, mi conversación con ellos, es de continuar, no habían estado en un club tan serio, venían de procesos complicados, (Brunetta) está contento y comprometido de cumplir su contrato acá. Hay muchos interesados en él, tiene 8 meses en La Laguna, muy productivos".

Y agregó: "Las declaraciones son problemas de él, tiene un entorno inmejorable para que pueda rendir".

Por último, diferenció a la prensa nacional, la cuál llena de elogios al club y ve los resultados y de la local o regional como él la llamó, indicó: "Algunos tienen intención de seguir pasos de esta prensa incendiaria, miope, cortoplacista, de escupir para arriba, de darse un balazo en el pie".

Además remató: "Hace mucho daño generar este entorno, todo es cuestionable y criticable, seremos inteligentes, usaremos procesos, visión a largo plazo".