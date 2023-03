Santos enfrenta dura prueba ante León

- En la plaza del futbol mexicano que históricamente más se le complica, Santos Laguna buscará obtener un buen resultado antes del parón por la Fecha FIFA. Visita al León, en el cierre de la jornada 12 del Clausura 2023.

El partido comenzará a las 21:05 horas en el Estadio Nou Camp, y Adonai Escobedo será el silbante del encuentro.

En 22 confrontaciones en León, los Guerreros solamente registran un triunfo, a cambio de 14 derrotas y 7 empates, con 25 tantos a favor y 57 en contra, recordándose las goleadas sufridas de 7-1 en la temporada 1992-93 y de 6-2 en la 1993-94.

Su único triunfo conseguido en León, fue en la jornada 7 del Apertura 2017, cuando bajo la batuta del "Chepo" de la Torre, los Guerreros ganaron 2-1.

En su más reciente choque en el Bajío se registró empate a un gol, en la sexta fecha del Apertura 2021. Fernando Gorriarán, abrió el marcador de penal en favor de los laguneros, en tanto que Ángel Mena por la misma instancia, igualó en el minuto 15 de la compensación.

Con 15 puntos se presentan los albiverdes en el cotejo, ubicándose en el noveno sitio, mientras que León es séptimo con 18 unidades, siendo la mejor defensiva del campeonato, con apenas 7 goles recibidos.

SIN MARGEN DE ERROR

Los albiverdes tras entrenar el sábado en el TSM, emprendieron su viaje al Bajío, conscientes que deben rescatar la mayor cantidad de puntos en la recta final del torneo.

"No tenemos margen de error, ya no nos podemos permitir más, entonces cada uno de nosotros tiene que hacer su autocrítica, porque sabemos que ya no podemos errar ni dar ventajas, ya que nos estamos peleando un lugar en la fase final", dijo el delantero Javier Correa.

Correa se dijo contento por su doblete en la victoria ante Xolos.

"Muy contento, porque la realidad es que los delanteros vivimos de hacer goles, o en caso de no hacerlos, colaborar en ofensiva para que los haga alguien más. Lo importante es que ganemos y que el equipo sea protagonista", apuntó.

Dejó en claro, que la victoria ante Xolos fue satisfactoria, al reponerse del traspié ante Chivas.

"Contento porque esto nos da aire para afrontar los próximos dos partidos de visitante que tendremos" y de la mentalidad que deberán tener advirtió: "No enfocarnos tanto lo negativo, ni en lo que nos está afectando, sino en todo lo positivo que hicimos, en todo lo que corrimos, porque esas son las bases que nos darán la suficiente energía para afrontar los próximos partidos".