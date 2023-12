Santiago Núñez ya está en la Comarca

- El segundo refuerzo de los Guerreros, Santiago Núñez, llegó ayer a la Comarca Lagunera para sumarse al equipo de Pablo Repetto rumbo al torneo Clausura 2024.

Núñez llegó por la mañana y dio unas palabras a reporteros locales.

El argentino sabe que llega a un equipo con una de las peores defensas en este año, por lo que llega a "aportar mi grano de arena lo que yo pueda dar, por lo que me buscaron y tratar de arrancar el año de la mejor manera y ojalá cerrarlo con algún título".

El sudamericano destaca su juego aéreo defensivo, pero acepta que le falta mejorar al ataque.

"Creo que mi fortaleza es el juego aéreo defensivo, el ofensivo es bueno, pero me falta corregir, soy chico y creo que la experiencia me va a ir llevando a corregir eso; el anticipo, la vuelta rápida, creo que me considero un jugador rápido, y eso es lo que le voy a poder aportar al equipo".

Dijo que todavía no había hablado con el técnico Repetto, pero lo haría pronto.

"Todavía no hablé (con Repetto) espero verlo hoy (ayer) o mañana (viernes) en el entrenamiento así que hablaremos mañana seguramente".

CONTINÚA PREPARACIÓN

Los Guerreros sostuvieron ayer una doble práctica en el Territorio Santos Modelo, de cara al partido amistoso de mañana frente a Mineros de Zacatecas.

El defensa Ismael Govea habló sobre cómo se encuentra físicamente tras varios días de pretemporada.

"En lo personal me he sentido bien físicamente y mentalmente, preparándonos para el siguiente torneo y tratando de mejorar en los entrenamientos varios aspectos y estamos enfocados en el siguiente torneo".

Acerca de la victoria ante Correcaminos en el amistoso del miércoles dijo: "La verdad es que nos srivió mucho el tener minutos de futbol, una gran actuación de los compañeros, se ganó, no recibimos gol y creo que eso deja buenas sensaciones para lo que viene y seguir enfocados en ese mismo objetivo y sé que el torneo que viene van a haber muchas cosas buenas".

Dijo que les servirá el disputar cuatro partidos de preparación, para llegar con buen ritmo al inicio del torneo.

"Nos sirve bastante para llegar con ritmo a la primer jornada, iniciar con todo el torneo y enfocados en mejorar lo del torneo pasado, que hubo ciertos detalles que tenemos que mejorar, y estos partidos para eso nos sirven".

"El torneo va a ser exigente y el tema físico es importantísimo; físicamente debes de estar muy preparado para competir al tú por tú y empezar el siguiente torneo con todo desde el inicio".