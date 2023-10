Santiago Giménez vuelve a marcar con Feyenoord

El mexicano Santiago Giménez sigue en plan grande con el Feyenoord, que logró su quinta victoria consecutiva en la Eredivisie al vencer en casa 3-1 al Go Ahead Eagles, en acción de la jornada 7. El “Bebote” anotó el tercer gol de los locales y llegó a 10 dianas en el torneo, afianzándose en la cima de la tabla de goleadores.

Fue un partido completamente dominado por Feyenoord, quien tuvo más de 60% de posesión de balón, con 29 remates, de los cuales 9 tuvieron dirección a portería, por solo tres de la escuadra visitante.

Giménez estuvo muy cerca de abrir el marcador pasando el minuto 35, cuando Igor Paixao mandó un centro por izquierda que el mexicano alcanzó a rozar con la testa, pero el balón pasó, por un lado, del poste izquierdo del arco rival.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaría igualado a cero, Yankuba Minteh recibió un balón filtrado dentro del área, se quitó un par de defensores y venció a Jeffrey de Lange con disparo de zurda que pasó entre las piernas del arquero en el segundo minuto de la reposición.

El segundo tanto de los locales cayó al minuto 56 cuando Quilindschy Hartman recibió un balón dentro del área y sacó un servicio de zurda que Calvin Stengs mandó al fondo de las redes.

Giménez volvió a acariciar el gol al minuto 67 cuando sacó un zurdazo que pegó en el poste izquierdo de la portería de los visitantes, pero menos de 10 minutos más tarde volvió a aparecer y en esta ocasión no falló. Recibió un balón de espaldas dentro del área, giró y sacó disparo raso de zurda que venció a de Lange al 76’. Tras el gol, Giménez salió de cambio recibiendo una gran ovación de la afición. Go Ahead Eagles se acercó al 85’ con tanto de Sylla Sow, pero no pudo hacer más y Feyenoord hilvanó su quinta victoria.

Los campeones de la Eredivisie llegaron a 17 puntos y se sitúan momentáneamente en el tercer puesto de la clasificación, a la espera de lo que haga AZ Alkmaar, que es cuarto con 16 unidades.