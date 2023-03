Santa Fe Klan habría buscado acuerdo con joven 'agredido' por él

Santa Fe Klan se encuentra nuevamente en el ojo público luego de que se diera a conocer que presuntamente había golpeado y agredido verbalmente a un joven perteneciente de la comunidad LGBT.

De acuerdo con el periodista Gustavo Adolfo Infante, los hechos habrían ocurrido en la madrugada del jueves, en la Plaza Andares, ubicada en Guadalajara, Jalisco.

"Al rapero mexicano Santa Fe Klan lo están acusando de que el jueves para el viernes, al rededor de las 2 de la mañana, golpeó a un cuate y dicen que también agresiones verbales homofóbicas, esto ¿qué quiere decir? Pues que era una persona de la comunidad gay".

En ese entonces, el conductor dio a conocer que el presunto agredido iba a realizar una conferencia de prensa en donde revelaría más detalles sobre la agresión, además de una denuncia en contra del cantante.

Ahora, durante esta rueda de prensa, el hombre, el cual responde al nombre de Fernando, aseguró que el equipo de Santa Fe Klan se había comunicado con ellos para intentar negociar y llegar a un acuerdo monetario con ellos, sin embargo, les pidió ciertas condiciones para hacerlo.

Entre las cosas que el quipo legal del cantante les pidió era grabar un video en donde deslindaban por completo a Santa Fe Klan.

"Querían que me presentara, que dijera que no había sido esta persona, la cual evidentemente sí es, el trato no se pudo llegar y para mí es una burla", mencionó Fernando.

Y es que según se argumenta, sí se habría aceptado este acuerdo y se habría dado el video, sin embargo, al último el equipo legal del cantante se habría echado para atrás: "Todo se hizo, pero a la hora de la hora no quisieron finalizar este acuerdo".

De acuerdo con el presunto agredido, él habría accedido a este acuerdo monetario debido a que necesitaba el dinero para costear sus heridas: "Y esto del video me gustaría que lo comprendieran porque necesito la cirugía, también perdí parte de mi ceja", señaló.