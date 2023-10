San Pedro está en el ojo del huracán: Canaco

Los incidentes que en las últimas semanas se han generado en San Pedro manchan la imagen del municipio y a los comerciantes les preocupa que frene la llegada de paisanos o visitantes de otros puntos del país.

"San Pedro está en el ojo del huracán, ahora con la fuga en el Cereso, este tipo de detalles sí mancha la imagen. Entendemos mucho que en el Cereso el municipio no tiene nada que ver en esta situación pero al fin y al cabo son puras notas rojas, primero el muertito y en ese sí acusan a la Policía Municipal, la violencia que se generó y ahora la fuga" declaró el integrante de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Abelardo Fernández Cavazos.

Reiteró que aunque en el tema del Centro Femenil de Readaptación Social, el municipio no tiene injerencia, cuestionó que ¿cómo es posible que se hayan escapado? Considerando además que el penal tiene muy poca población y en teoría debería tener más control.

"No es posible que no haya vigilancia en el penal de mujeres, todavía no lo esperábamos en uno de hombres, donde además hay sobrepoblación y existe un mayor riesgo de que se genere un motín o una fuga, pero en este son alrededor de 100 internas y en teoría debería de estar más controlado, con mayor vigilancia".

Fernández Cavazos, repitió que hay preocupación de que las familias ya no quieran visitar el municipio, además están a unos días de que empiece la feria de la ciudad y faltan pocos meses para que lleguen las celebraciones de aniversario por el reparto agrario, el Día de Muertos o las reuniones por fin de año, que es cuando los paisanos llegan para reunirse con sus familias.

Pidió a las autoridades de seguridad estatales que asuman su trabajo, porque hay problemáticas que atender, el incremento en el consumo de sustancias prohibidas, los robos que dijo es parte de su trabajo; sin embargo, observan a las patrullas de la Policía Civil Coahuila, parando a los transportistas o a las personas que "bajan" de las fronteras por el municipio con sus camionetas cargadas de artículos, cuando consideró que esa no es su función.

"No se ponen a hacer su trabajo, pero sí los vemos como a los pobres paisanos o a gente que viene de fuera los paran para ver qué les bajan, incluso ayer (antier) venía un señor que traía sillas de ruedas y no sabemos si las trae para vender o regalar; como sea, pero esos de la Policía Civil Coahuila lo estaban revisando en el Libramiento Las Américas y lo único que nosotros pedimos (es que) se encarguen de lo que a ellos les corresponde, no es posible que ellos tienen que ser fiscales, si los que vienen del otro lado ya pasaron un puente o una aduana y que todavía éstos los paren pa' revisarlos".