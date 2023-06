San Aelredo buscará que se reconozca población no binaria en Coahuila

La organización San Aelredo informó que con el objetivo de que se reconozcan los derechos de la población no binaria en Coahuila, se hará un planteamiento cuando se renueve la legislatura en el Congreso Local, así como al ganador virtual de la gubernatura, Manolo Jiménez Salinas.

De acuerdo a Noé Ruiz, presidente de la organización, la exigencia del reconocimiento de estas personas sea ha dado sobre todo en las juventudes.

Informó que entre los derechos que se encuentran buscando que se reconocen son los políticos electorales, los derechos sexuales y reproductivos, así como reconocer el género no binario.

“Las personas no binarias exigen que la ley, al menos en Coahuila, pueda reconocer el género no binario para con ello hacer un trámite administrativo como lo hacen las personas trans”, dijo.

Resaltó que al momento a la Legislatura Local le queda poco tiempo y será el próximo año que se renovará, por lo que se trabajará para poder insertar este reconcomiendo dentro del Registro Civil.

Añadió que además se presentará este planteamiento al ganador virtual de la gubernatura Manolo Jiménez; “Ya podemos buscar la oportunidad de poder platicar con él y que podamos ir trabajando de la mano con las y los diputados electos”, expuso.

Por otro lado, indicó que aún resta que se legisle sobre la tipificación de crímenes de odio y la creación de una fiscalía especializada en delitos contra esta comunidad.

“La población no binaria existe desde hace años, pero no había esta apertura en el ámbito de la diversidad para poder decir, no me identifico como hombre ni como mujer, sino ser un plan neutro”, dijo.

Indicó que fue a partir del año pasado que empieza a crecer este movimiento, no solo a nivel estatal, sino nacional e internacional.

Señaló que no se cuenta aún con un censo aproximado de cuántas personas se identifican bajo este género en la entidad.

Lo anterior, debido a que las personas se han ido declarando como tal poco a poco.

“Si hay un movimiento, es poco, pero es porque tienen es miedo de salir y que les digan que no se tiene nada para ellos”, dijo.

Añadió que en la modificación de la ley para el Registro Civil en Coahuila para el reconocimiento de la identidad, las expresiones no binarias no se contemplaban porque no se habían manifestado en ese momento, por lo que no se prevé dentro de esta.

“Esto, aunque el INE ya lo prevé en una identificación, pero legalmente en un acta de nacimiento no”, dijo.