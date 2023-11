Samuel García se reúne con militancia de Movimiento Ciudadano en Gómez Palacio

Acompañado por su esposa Mariana Rodríguez, quien fue ovacionada desde que llegó al recinto, Samuel García, precandidato a la presidencia de la República, se reunió con militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano, en su mayoría jovencitas, en Gómez Palacio.

Aunque la cita estaba pactada para las 13:00 horas en el Centro de Convenciones Posada del Río, fue hasta casi las 14:00 horas que la pareja arribó al lugar, donde un numeroso grupo de jóvenes sobre todo, prácticamente se abalanzó sobre ellos para tener una selfi o por lo menos tomar una fotografía del gobernador de Nuevo León con licencia.

En el lugar lo esperaban cerca de 1,200 personas, quienes con batucada y gritos de “presidente, presidente”, lo recibieron, a lo que él exclamó que se sintió como el “Canelo” Álvarez.

(VAYRON INFANTE)

Desde el escenario, el aspirante dijo que desde Durango mandaría tres mensajes a todo México y desde donde recordó al Centauro del Norte.

“Porque de ahí era un ídolo el Centauro del Norte, Pancho Villa, a Pancho Villa siempre le decían que no, los gringos que no, el centro que no, el Ejército de Porfirio que no, pero era norteño y él decía que sí, que sí y que sí, entrón, jalador, franco, directo como somos en el norte. Logró lo imposible, Pancho Villa tuvo la habilidad de unir a México el norte con el sur con el libertador Emiliano Zapata, se juntaron el norte y el sur y sacaron a Porfirio Díaz. Hoy el mensaje desde Durango es: México unido jamás será vencido”, indicó.

El primero dijo, es que todo sacarán a Morena, “se acabó el pasado, se acabó la vieja política, PAN, PRI y PRD. El segundo mensaje fue que la vieja política no debe tener una sola oportunidad más. El PRI, PAN y PRD, tienen que salir de gobernar porque no han hecho más que corromper, saquear y dejar a la futura generación sin oportunidades”.

“Desde Durango un mensaje, en Morena también son la vieja política porque son puro ex PRI, ex PAN, ex Verde, Sheinbaum es ex PRD”, dijo Samuel García.

En su discurso también comentó “a mí me dijeron: ‘no puede ser diputado’ y entramos, que no podía ser senador y ganamos, que era imposible ganar la gubernatura, que no tenía ni 30 años, que Morena iba en primer lugar con 42 puntos y yo con 8, y de nuevo les pusimos el ejemplo, en dos meses nos fuimos a primero y mandamos a Morena al cuarto al sótano”, declaró.

(VAYRON INFANTE)

Antes de concluir, para dar paso a su esposa, dijo que sus tenis “fosfo fosfo” “tienen más likes que (Claudia) Sheinbaum y Xóchitl (Galvéz) juntas”,comentario que recibió una ovación por parte de los jóvenes: ‘Mariana, Mariana, ‘Mariana, te amo’, fueron algunos que le gritaban otras chicas.

En el evento también estuvo presente el diputado federal Omar Castañeda quien hizo entrega de playeras del Club Santos Laguna a la pareja, así como para su pequeña Mariel.