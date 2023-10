Samuel García asegura que Bill Clinton le aconsejó buscar la presidencia

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, quien solicitó licencia el lunes para separarse del cargo por seis meses a fin de buscar contender por la Presidencia de la República, postulado por Movimiento Ciudadano, aseguró que el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, le aconsejó ir hacia adelante, en aparente alusión a su pretensión de ir por la silla del Ejecutivo nacional.

García Sepúlveda coincidió con Clinton en un evento que organizó el empresario Carlos Bremer, en el Salón Panorámico del exclusivo Club Campestre, que se localiza en el municipio de San Pedro, y es lugar de reunión y convivencia de las familias más ricas e influyentes de la entidad.

El gobernador en espera de licencia compartió en la plataforma de X una fotografía con Clinton, a la que agregó el comentario: "Go for it, age doesn't matter, what matters is the message (Adelante, no importa la edad, lo que importa es el mensaje", a lo que agregó en español: "Ese fue el consejo que me dio el ex-presidente", en aparente alusión a su deseo de buscar la Presidencia de la República.

Mariana Rodríguez expresa su "apoyo total"

Al evento con presencia de unas 500 personas, asistieron empresarios y políticos del estado, entre los que estuvieron el secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco; Martha Herrera, secretaria de Igualdad e Inclusión, y Félix Arratia, secretario del Medio Ambiente, así como los alcaldes Miguel Treviño, de San Pedro, y Luis Donaldo Colosio, de Monterrey.

Por otro lado, Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, expresó su "apoyo total", al gobernador en sus aspiraciones presidenciales, pues afirmó que contará con su respaldo, "mientras sea para bien de Nuevo León y de México.

En entrevista, después de acudir a la inauguración de un lactario en San Pedro Garza García, que se localiza en las instalaciones del centro comercial Fashion Drive, del empresario Eudelio Garza Mercado, Mariana Rodríguez expresó que ya el lunes García Sepúlveda fijó su postura respecto a su interés en contender por la Presidencia.

"Este es un primer paso, el pedir la licencia, no significa nada, hay muchas cosas que se tienen que alinear antes que él tome una decisión, y pues vamos a ir viendo sobre la marcha, que decisión tomamos", declaró.