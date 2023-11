Samuel García arrancará precampaña en Jalisco

Tras salir del Quinto informe de gobierno de Enrique Alfaro en Jalisco, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que arrancará con su precampaña el 20 de noviembre en esta entidad.

"El registro es el 12 de noviembre en la Ciudad de México en Movimiento Ciudadano, y hoy (este lunes) en la mañana que me vine en camino del Congreso con el gobernador Enrique, a quien felicito, me dio la idea de arrancar la precampaña el lunes 20 aquí en Guadalajara, así que voy a hablar con el dirigente de Movimiento Ciudadano, con Pablo Lemus, para que desde aquí, desde esta tierra tapatía, orgullo mexicano, empezar la precampaña del proyecto joven y nuevo que va a ganar la presidencia de la República", indicó.

Sin embargo, cuando se le preguntó sobre el proceso de designación del gobernador interino en Nuevo León, García prefirió retirarse del lugar y dar por terminada la entrevista.

"La paridad de 9 no son 5"

Los lineamientos de paridad aprobados por el INE obligarían a Movimiento Ciudadano (MC) a tener que postular en Jalisco, el estado más poblado que gobierna, a una mujer, por lo que el dirigente nacional del partido, Dante Delgado, insistió en que impugnarán la decisión.

"Ah no, es que la paridad de nueve no son cinco, entonces la discrecionalidad debe ser de la fuerza política, no como lo hacen, que quieren a toda costa favorecer a Morena, porque quienes han estado alentando eso se refleja en la candidatura que trae en Morena una persona cercana a quienes han estado alentando este tipo de decisiones y en política todo se va viendo, todo se transparenta, no puede haber engaños ni simulaciones y la mitad de nueve lo debe resolver las organizaciones electorales", dijo.

Si los lineamientos quedan firmes, MC tendría que replantear la virtual candidatura al gobierno del estado que ya ostenta el alcalde de Guadalajara con licencia, Pablo Lemus.

Delgado también dijo estar seguro de que su partido ganará la elección presidencial el próximo año y señaló que a partir de eso tratará de convencer al gobernador Enrique Alfaro de unirse al gabinete como secretario de Comunicaciones y Transportes o de Desarrollo Social.