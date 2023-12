Saltburn, la controvertida sátira que ha impactado en Prime Video

El 22 de diciembre llegó a la plataforma de "streaming" Amazon Prime Video, uno de los estrenos cinematográficos que más han impactado a la audiencia. Se trata de la cinta Saltburn, la cual es una sátira de la directora Emerald Fennell.

La película, que explora desde una visión cruda el arribismo y el clasismo social, se estrenó en el Festival de Cine de Londres desde el pasado mes de octubre, pero ha sido con su llegada al "streaming" que se ha convertido en el gran cierre del año 2023 para el cine. Y es que la propuesta ha dado mucho de que hablar por varias de sus escenas que muestran momentos que sacudirán las mentes de los más sensibles.

Esta cinta se ha destacado no solamente por su historia e increíbles planos dignos de Instagram, sino que cuenta en su elenco con grandes figuras del cine como lo son Rosamund Pike (Descuida, yo te cuido, 2020), Carey Mulligan (Hermosa venganza,2020), además de sus dos protagonistas Jacob Elordi (Euphoria, 2019) y Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin, 2022), dos de las más importantes promesas de Hollywood en la actualidad.

Se trata del segundo largometraje de Fennel, quien había impactado previamente con la cinta Promising Young Woman (Hermosa Venganza), la cual protagonizó Carey Mulligan, quien regresa a trabajar con la directora en el papel de Pamela.

Saltburn sigue la historia de Oliver Quick (Keoghan), un estudiante novato de la universidad de Oxford, quien conoce a Felix Catton, (Elordi), hijo de la aristocracia británica que vive rodeado de lujos y privilegios.

Tras una serie de acontecimientos, Felix invita a Olivier a pasar el verano en su mansión de Saltburn, en donde vive su peculiar y excéntrica familia.

Su amistad se ve marcada por las diferencias sociales, pero también las mentiras, pues la cinta da varias sorpresas con giros en la trama y escenas perturbadoras.

Saltburn es un tráiler que sin duda alguna vale la pena ver, pues una experiencia no solamente visual, sino que las actuaciones de todo el elenco son dignas de aplausos.