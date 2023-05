'Salí muy enojado', Henry Martín le reclama a la afición de América

El América visitará a las Chivas en el primer partido de las semifinales del Clausura 2023, pues al terminar mejor en la tabla recibirán el partido de vuelta el siguiente domingo en el Estadio Azteca.

Cierto es que hay emoción y ganas porque ya comience esta llave, pero Henry Martín aceptó que se fue molesto del Coloso de Santa Úrsula el fin de semana pasado cuando el equipo puso en riesgo su clasificación, situación que provocó abucheos por parte de los aficionados.

"Siempre es válido su manera de pensar, es libre de hacer y decir lo que quiera, pero no lo comparto. Personalmente, salí muy enojado porque si bien he vivido momentos difíciles, considero que apenas iba el medio tiempo, le faltaba al otro equipo hacernos un gol. Estábamos jugando muy mal, pero no se puede bajar del barco nadie a mitad del partido. Eso es lo que no comparto", expresó el yucateco.

Por otro lado, explicó que las ganas que hay dentro del equipo de Coapa por enfrentar un clásico en las semifinales y no demerita al rival, aunque acepta que el sueño del América siempre es conseguir el campeonato.

"Siempre es emocionante enfrentar un clásico; es algo que viste en todo aspecto y genera más emoción dentro de la cancha".

Por último Henry Martín no quiso responder si festejará o no como Cuauhtémoc blanco en caso de anotarle a las Chivas.