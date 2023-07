'Sacó su verdadera cara', usuarios tachan a Emilio Osorio de querer quemar a Wendy Guevara

Emilio Osorio llamó la atención del público luego de, aparentemente, querer quemar a Wendy Guevara durante su estadía en La Casa de los Famosos México.

Todo comenzó cuando el más joven del reality le pidió ayuda a Nicola Porcella de gastarle una broma a Wendy, mientras que esta se encontraba tomando un baño. La broma consistía en mojar a la influencer con agua fría.

Sin embargo, a través de redes sociales se comenzó a difundir un video donde se observa como "Nico" se molestaba con Emilio por llenar el traste con agua caliente, provocando que el peruano tirara el agua en el fregadero y la llenara nuevamente.

Este video causó que varios internautas en redes sociales arremetieran en contra del hijo de Niurka, ya que, de acuerdo con ellos, pudo haberle ocasionado quemaduras graves a Wendy Guevara.

"Nicola no dijo "Esta tibia" dijo "Esta caliente niño" si no hubiera estado tan caliente como para quemar a Wendy, no la cambia y solo le pone agua más fría, desde que agarra el tazón la ve raro", "Y dice que está helada, Emilio intentando que Nico quemara a Wendy", "Como no se iba a dar cuenta si sale hasta vapor del traste", "Emilio fue el que puso el agua, lo bueno es que Nicola se dio cuenta, yo creo que era para hacerlo quedar mal", fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer.