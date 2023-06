¿Sabes cuál es la historia de amor que inspiro el Disco 2000 de Pulp?

El rock británico de principios de la década del 90 han marcado generaciones enteras e inspirados a miles de personas para crear su propia música.

Uno de los máximos exponentes de este estilo es la banda Pulp, liderada por el carismático Jarvis Cocker, que a base de talento irrumpió en la escena con una de las canciones más emblemáticas de la música británica, conocida como Disco 2000.

Esta canción forma parte del álbum Different Class de 1995, que contiene en su interior una colección de clásicos del britpop.

Si hay algo que muy pocos saben es el contenido que hay detrás de la canción Disco 2000, donde el propio Jarvis Cocker ha confesado en alguna entrevista: “No tengo mucho sentido de la imaginación, así que muchas de nuestras canciones son simplemente historias reales”.

Lo cierto es que detrás de esta gran composición se esconde una profunda historia de amor protagonizada por el propio vocalista y una mujer llamada Deborah, quien destacó en los últimos años por su labor en el sector de salud británico.

El video de la canción de Pulp nos muestra a esta protagonista que lleva un collar con el nombre Deborah. En los primeros versos, Jarvis Cocker nos pone en contexto sobre cómo él y esta mujer eran tan unidos hasta el punto de que parecía que se casarían cuando fueran adultos.

Sin embargo, la canción evidencia que todas esas fantasías al final no se cumplieron. Ella se hizo popular en la escuela y pronto tuvo muchos pretendientes, mientras él se quedaba en la friendzone. Luego habla de lo extraño que sería verse de adultos con sus respectivas vidas hechas.

“Había una niña llamada Deborah, nació en el mismo hospital que yo, no con una hora de diferencia [como dice la canción], creo que fueron como tres horas. Así que me tomé una licencia poética y lo reduje a una hora”, aseguró Cocker en una entrevista del 2002. “Me gustó durante mucho tiempo y luego comenzó a madurar y sus senos crecieron, entonces ella le gustaba a todos los chicos. Yo no tenía ninguna oportunidad, pero a veces solía pasar el rato afuera de su casa y cosas así”, agregó el vocalista.

Hay que decir que Deborah Bone es quien inspiró Disco 2000 de Pulp, quien fuera el crush de Jarvis Cocker, aunque solo fueron amigos con el paso del tiempo.

Cada uno hizo su vida y mientras Jarvis se hacía un nombre en la escena musical británica, Deborah se dedicó al sector de la salud mental, donde creó iniciativas destinadas a mejorar el bienestar de niños con trastornos mentales.

Desafortunadamente, Deborah Bone fue diagnosticada con cáncer en el 2013 y falleció en diciembre del 2014 a los 51 años, dejando huella en el britpop como la inspiración de una de las canciones más geniales de Pulp hasta la fecha.