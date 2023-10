'Sabemos que hemos quedado a deber', asegura Ronaldo Prieto

A pesar de no tener actividad este fin de semana en la Liga MX, debido al receso obligado por la Fecha FIFA, Santos Laguna continúa preparándose en el TSM, para visitar el próximo sábado 21 de octubre en el Estadio Azteca, al líder del Apertura 2023, las Águilas del América.

Ante la lesión de Matheus Dória, así como la suspensión que se hará acreedor el defensor ecuatoriano Félix Torres, al salir expulsado en el último duelo de la campaña regular ante eLeón, el multifacético Ronaldo Prieto, se alista para hacer mancuerna en el cuadro bajo de los Guerreros junto a Hugo Isaac Rodríguez.

"Estamos enfocados en mejorar en todos los aspectos, no venimos en un buen momento y tenemos que revertir esta situación sí o sí", dijo el veracruzano en cuanto al trabajo que han realizado en los últimos días.

Pero también está consciente de la situación y la actualidad de los verdiblancos: "Estamos trabajando para mejorar en todas las áreas y estar fuertes para el siguiente rival que es América, tenemos que ir a su estadio con la mentalidad de ganar".

Prieto se dio el tiempo para hablar sobre el proceso de recuperación que vivió hace unas semanas, tras una larga lesión que le ha impedido tener regularidad en los encuentros durante el presente año.

"Fue una lesión difícil, en la recuperación me costó mucho volver estar al cien por ciento. Hoy en día que ya estoy disponible y que me ha tocado jugar estos últimos partidos, me siento contento, ansiaba mucho volver y estar con el equipo aportando", comentó.

Roni espera sumar más minutos y regresarle al club lagunero, un poco de lo mucho que le ha brindado, confesando que se siente en deuda, luego de poder sobresalir en diferentes posiciones, jugando como medio de contención y también por la banda izquierda, con diferentes estrategas.

"Se viene el cierre del torneo y tenemos que enfrentar los últimos partidos como si fueran finales, hay que salir a ganar los encuentros que nos quedan para meternos de lleno a la pelea por los puestos clasificatorios", argumentó.

Para finalizar, dejó en claro que el conjunto de Coapa es un rival fuerte, ya que es el líder del torneo, por lo que ganarle sería una gran oportunidad para dar un golpe de autoridad, seguir peleando y hacer que la gente vuelva a confiar en ellos.

"Sabemos que hemos quedado a deber y que la responsabilidad es de los jugadores, entonces toca trabajar de manera fuerte y pensar en el cierre del torneo", concluyó el futbolista quien cuenta con un gran resorte en el juego aéreo.