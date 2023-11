Sabemos lo que nos jugamos: Félix

odeado de un gran ambiente, los Guerreros se preparan para buscar mañana la calificación en el Bajío, cuando visiten a la Fiera del León, en el último duelo del Play-In del Apertura 2023.

Tras realizar una práctica regenerativa en sus propias instalaciones del Territorio Santos Modelo (TSM), los albiverdes están mentalizados en hacerle partido a los guanajuatenses, para adueñarse del octavo boleto de la liguilla en la Liga MX.

"Va a ser un partido muy lindo" dijo el zaguero ecuatoriano de Santos Laguna, Félix Torres Caicedo, quien agregó: "nosotros nos estamos jugando algo muy importante para poder conseguir ese objetivo de que queremos estar en la liguilla".

En lo personal para el sudamericano, será una revancha especial, ya que en la campaña regular, le tocó salir expulsado contra los melenudos apenas a los 13 minutos del encuentro, que finalmente perdieron 2-0 en el Corona "Ahora estoy pensando en hacer las cosas bien ayudar a mi equipo y mantener el cero en mi arco" dijo en cuanto al tema de la tarjeta roja.

Recordó por otra parte, que la cancha del Nou Camp ha sido complicada, además que los Esmeraldas estarán con su gente, pero apuntó que recientemente a los laguneros, les ha ido bien en los últimos partidos fuera de casa, donde mejor juegan y se sienten muy cómodos.

"Creo que el equipo está consciente de lo que será ese juego, tenemos que salir concentrados y dar todo para conseguir el resultado que necesitamos" indicó el seleccionado ecuatoriano.

En medio de la entrevista, Torres Caicedo fue interrumpido por su compañero Juan Brunetta, quien ingresó al Auditorio Olregi del TSM, para que el defensor, probara algo de su mate, en medio de risas y carcajadas.

AGRADECIDO

Félix y el peruano Pedro Aquino, tras jugar el martes en con sus respectivos combinados nacionales durante la eliminatoria sudamericana para el Mundial 2026, regresaron de inmediato a la Comarca, ya que el club les fletó un vuelo especial para su rápido retorno.

Acerca de esa situación, el defensor confesó: "Fue algo muy especial, nunca había esperado algo así, es por ese esfuerzo que nosotros tomamos el reto por estos colores, pudimos sentirnos importante como el club lo hizo ver, creo que fue importante para nosotros ver esa parte del club, así que nosotros teníamos que llegar y dar lo mejor, poder demostrarle que valió la pena".

De la dupla que realiza con Ronaldo Prieto indicó: "Siempre que me ha tocado me he sentido muy bien, así como se remarcaba el tema defensivo, el equipo en los últimos encuentros ha estado muy compacto y eso es lo que ha marcado la diferencia".

Destacó también, que siempre es importante poder ayudar al equipo con los goles que anota, aunque se enfoca más en defender, pero luego en la parte ofensiva, cuando va al frente, también le gusta ayudar al equipo, debido a la confianza que le han brindado sus compañeros y los buenos jugadores que tiene, que le ayudan con esas asistencias a balón parado.

Del futuro inmediato recalcó al estar en otra fase opinó: "como siempre lo hemos pensado, nosotros en la liguilla es la fiesta grande y nadie se quiere quedar fuera, pero cada vez que ingresamos a la liguilla nos mentalizamos en hacer las cosas bien y poder seguir trascendiendo".

Para finalizar, indicó que la unión dentro del plantel santista, es el que no los ha hecho caer, ya que el equipo está fuerte en las adversidades y fue lo que los mantuvo de pie para seguir mejorando y luchando por lo que quieren, buscando aprovechar la oportunidad que tienen para llegar a la fase final.