Rusia no se detendrá en Ucrania: OTAN

El presidente del Comité Militar de la OTAN, almirante Rob Bauer, alertó este miércoles de que Rusia "no se detendrá en Ucrania" porque Moscú tiene "ambiciones" más allá de sus fronteras.

"No cometan errores. Rusia no se detendrá en Ucrania. Sus ambiciones van mucho más allá de sus fronteras. Lo hemos visto con Abjasia y Osetia del Sur, así como en Transnistria", declaró Bauer en una rueda de prensa tras la reunión del Comité Militar de la OTAN celebrada hoy en Bruselas.

El militar recalcó que Rusia "una y otra vez ha sacudido los cimientos del orden internacional basado en normas" y que "desafortunadamente" ha conducido a la OTAN "a una nueva era de defensa colectiva".

"No solo para Ucrania, no solo para la OTAN, sino para todas las democracias libres del mundo. La diferencia fundamental entre la gestión de crisis y la defensa colectiva es esta: no somos nosotros, sino nuestro adversario el que determina el calendario. Tenemos que prepararnos para el hecho de que el conflicto puede presentarse en cualquier momento", comentó.

En cualquier caso, destacó que la Alianza "ha estado preparándose para esta nueva era durante años".

Bauer manifestó que, durante el encuentro de hoy, en el que participó el mayor general Salkutsan, de Ucrania, los jefes militares aliados reiteraron su "incansable apoyo" a Kiev.

"No hay duda de que la OTAN apoyará a Ucrania el tiempo que sea necesario", constató.

El almirante asumió que en toda guerra las partes enfrentadas "tendrán problemas similares", como víctimas, equipamiento estropeado o perdido o el agotamiento de la munición.

"Eso está pasando en ambos bandos", afirmó, en referencia al conflicto entre Ucrania y Rusia.

"Toda guerra, tras unos cuatro, cinco o seis días, trata sobre la logística, y eso es lo que ves en Ucrania, y tiene conexión con otras cuestiones, que es la capacidad de producir en tu sociedad todo lo que has perdido, como munición, nuevos vehículos, nuevas piezas de artillería, nuevos tanques", dijo, y también mencionó el reclutamiento de nuevos soldados.

En lo referente al equipamiento bélico ruso, aseguró que Moscú está "empezando a utilizar material muy viejo, capacidades muy viejas", y mencionó que el Kremlin está usando tanques diseñados en 1954 en el campo de batalla.

"Pero el problema es que todavía tienen muchos tanques T-54. (...) Creo que lo que veremos ahora es que los rusos se centrarán en la cantidad, un mayor número de reclutas y personas movilizadas que no están bien entrenadas, material más viejo, pero en grandes cantidades, y no tan preciso y bueno como el más novedoso", comentó.

Añadió que, en contraste, Ucrania se concentra en "la calidad, con sistemas de armas occidentales y entrenamiento occidental".

"Esa es la gran diferencia en los próximos meses", declaró.

El comandante supremo de la Alianza para Europa, el general estadounidense Christopher G. Cavoli, añadió que el deterioro del ejército ruso es "muy desigual" y se está produciendo, en su mayoría, en las fuerzas terrestres, mientras que en otros ámbitos la degradación es "mucho menos apreciable".

Bauer recalcó que en la reunión de este miércoles no se abordaron las cantidades exactas de armamento que Kiev desea, ya que esa tarea no corresponde a la OTAN, sino al Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania que lidera Estados Unidos.

Sobre China, recordó que la Alianza ve a Pekín "no como una amenaza, sino como un desafío".

"La diferencia cuando hablamos de los planes militares es que la OTAN no está trabajando en planes militares contra China. Estamos trabajando en planes militares contra Rusia y grupos terroristas", expuso, pero señaló que sí hay aliados en la organización transatlántica que a nivel nacional "miran a China y planifican sobre eso", al margen de los esfuerzos colectivos de la Alianza.

Bauer también recordó al periodista de la agencia francesa AFP fallecido en Ucrania el martes, Arman Soldin.