Rusia destruye granos en puerto ucraniano

Las tropas rusas atacaron infraestructura portuaria con drones en el sur de Ucrania, cerca de la frontera con Rumanía, miembro de la OTAN, dijeron el Ejército y la Fiscalía ucraniana, y causaron daños en un elevador de grano además de un gran incendio en instalaciones que transportan las cruciales exportaciones de grano del país.

Desde que abandonó el acuerdo que permitía que Ucrania exportase grano a los mercados globales a través de la ciudad de Odesa, Rusia ha atacado los puertos del país. En las dos últimas semanas, las fuerzas del Kremlin han disparado docenas de drones y misiles contra el puerto de Odesa y los muelles fluviales de la región, empleados como rutas alternativas.

La oficina del fiscal general ucraniano explicó que los ataques nocturnos alcanzaron una zona del río Danubio que forma parte de la frontera entre Ucrania y Rumanía, pero no ofreció más detalles. Un video obtenido por The Associated Press mostró explosiones y un gran incendio en la lejanía en el Danubio, capturado por pescadores al otro lado del río, en Rumanía.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que había rechazado otro ataque ucraniano contra uno de sus patrulleros en el mar Negro.

Según la nota castrense, la tripulación del buque ruso logró "detectar y neutralizar" el dron acuático de Ucrania antes de que este causara daño alguno.

La víspera Defensa comunicó que buques de guerra rusos habían rechazado un ataque con drones acuáticos ucranianos contra varios buques mercantes rusos en la zona suroccidental del mar Negro.