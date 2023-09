Rumbo a la recta final, continúan las propuestas por parte del diputado Jaime Bueno

Tras concluir la sesión de apertura del tercer año de sesiones de la LV Legislatura, el Diputado Federal Jaime Bueno Zertuche, reiteró su compromiso con las causas de las y los coahuilenses y compartió algunas propuestas que impulsará.

“Este periodo se caracteriza por el análisis y aprobación del paquete económico 2024, presentaremos solicitudes de recursos para nuestro Estado. En diciembre iniciará una nueva administración y debemos procurar recursos para una transición ordenada y arranque sin contratiempos”, aseguró.

Recordó que el próximo 8 de septiembre recibirán el paquete fiscal el cual deberá de aprobarse en dos momentos; el 20 de octubre respecto a la Ley de Ingresos y el 15 de noviembre que constituye el límite para el Presupuesto de Egresos.

“Estaremos atentos a que el presupuesto 2024 se distribuya de forma equitativa y con visión de desarrollo y no con matices electorales.”, expresó el también líder del PRI Saltillo.

Asimismo, informó que durante la semana las y los legisladores del PRI sostuvieron su reunión plenaria para conformar la agenda legislativa y a la cual asistió el gobernador electo Manolo Jiménez, quien compartió experiencias políticas. También expusieron expertos en salud, campo, educación y seguridad entre otros temas.

Sobre temas que estará promoviendo, el legislador federal manifestó que impulsará la conformación de una agenda integral que atienda de forma coordinada el fenómeno de nearshoring.

"Requerimos políticas públicas que aseguren un máximo aprovechamiento de la relocalización de empresas, para ello es necesario garantizar energía y su distribución, infraestructura logística, vivienda, mejora regulatoria y estímulos fiscales entre otros”, indicó

Añadió que prestará particular atención en las causas de las y los coahuilenses, que los programas sociales lleguen a todos y no sólo a unos cuantos, además que los beneficiarios no se vean presionados por cuestiones electorales y mucho menos sean condicionados a cambio del voto por un candidato o partido.

"El gobierno federal debe de dar resultados a la gente, desafortunadamente tienen la cabeza en las elecciones de 2024 olvidando su función”, puntualizó.