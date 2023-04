Rosalía y Rauw Alejandro se convierten en 'vampiros'

Rosalía y Rauw Alejandro, la pareja del momento, han revelado su más reciente videoclip para la canción "Vampiros", uno de los temas que forma parte de su EP juntos: "RR". El video lanzado este jueves en YouTube cuenta con más de medio millón de visualizaciones desde su lanzamiento.

Los cantantes, quienes anunciaron en su videoclip del tema "Beso", que forma parte del EP en el que colaboraron como músicos, suma además los temas Vampiros y Promesa.

Esta colaboración se da en medio de las giras musicales que ambos artistas realizan para promocionar sus respectivos discos, en el caso de Rosalía el de Motomami y de Rauw Alejandro el de Saturno.

En el video de poco más de tres minutos y medio de duración aparecen Rosalía y Rauw Alejandro ataviados como vampiros, haciendo alusión al nombre del tema musical.

El videoclip fue grabado en las calles de Barcelona, España, y está dirigido por Stillz, quien también fue el encargado de llevar a la pantalla otro éxito musical de Rosalía: La Noche de Anoche.

Como ocurrió en el videoclip de "Beso", los cantantes sorprendieron con la química que derrochan frente a las cámaras. Aunque en este último material se les ve utilizando un par de colmillos que los hacen lucir como Vampiros.

Es curioso que en el videoclip ambos artistas utilizan símbolos en tus atuendos, en el caso de Rosalía viste un top en forma de cruz, mientras que Rauw Alejandro lleva un collar con la misma forma que pende desde su cuello.

Al tratarse de Vampiros, los músicos optaron por un escenario nocturno para su videoclip que culmina con una escena de ellos ya convertidos es Rosalía y Rauw Alejandro, sin temor a la luz. De acuerdo con la cultura cinematográfica en torno a los Vampiros, estos seres no pueden recibir los rayos del sol.

El puertorriqueño y la española confirmaron su romance en septiembre de 2021, durante el cumpleaños 28 de Rosalía tras comenzar a salir durante la pandemia por covid.

Rauw Alejandro siempre se identificó como fan de la "Motomami", pero no fue hasta que un amigo en común los presentó que tuvieron la oportunidad de conocerse y posteriormente iniciar formalmente su noviazgo.

De hecho, en una entrevista que el gamer español Ibai Llanos les realizó para su canal de Youtube, Rosalía contó que significa para ella Rauw: "yo tenía la fe perdida en la masculinidad. Conocerte cambió un poco la situación. Los hombres que tenía a mi alrededor no estaban emocionalmente disponibles, pero contigo no sentí eso. Me sorprendiste porque no tenías miedo de querer ni ser querido".