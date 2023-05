Rogaciano Guerrero va por el invicto de Randy León

Rogaciano Guerrero llegó como emergente a su última pelea y ganó. Pero ahora, enfocado en Randy León desde hace unas semanas, está listo para dar una buena exhibición de boxeo y quitarle su invicto, abriendo paso a sus aspiraciones profesionales cuando encabece “Neza Fight Night”.

“En la pelea pasada me hablaron un día antes, llegué pesado, cansado, pero siempre estoy preparado para cada oportunidad. Ahora llego en peso, me voy a ver más rápido, más confiado, voy motivado y a quitarle su invicto”, dijo el Borre Guerrero.

Llegar como estelar a una función importante como la que presentarán Chiquita González Boxing y Decisión Dividida en el Salón Marbet el próximo sábado 20 de mayo genera presión, pero dejó en claro que está listo y preparado para una guerra.

“Se siente la presión, pero trato de no pensar, siento que nací para esto y voy a subir a hacer lo único que sé hacer. Él es zurdo, en la última igual gracias a Dios que gané fue zurdo. Mi preparación fue de cinco semanas, hacía sparring tres veces a la semana, no importa que te den o te peguen, lo que uno quiere es llegar fuerte al momento de la pelea, poder verte mejor”, añadió.

Debutó como profesional en el 2017, pero dejó de pelear más de tres años hasta que volvió en abril del 2022. Ha hecho cinco peleas desde su regreso, dos sin decisión y tres victorias. Su pasión con el boxeo la combina con su trabajo en la Guardia Nacional, donde es instructor en la materia de inglés, pues vivió en Estados Unidos por cerca de 12 años. Ahora quiere aprovechar la oportunidad que le dan Humberto “Chiquita” González y las promotoras que organizan la velada.

“Agradecido con ellos que me dan la oportunidad, ya me han hablado los de Chiquita y he peleado con ellos, ahorita ven mi potencial, mis ganas de salir adelante. Sé que mi rival viene preparado y a ganar, pero solo saldré a hacer lo que sé hacer” complementó.

Nacido en Los Cabos, pero con sangre de Comala, Guerrero, el Borre quiere hacer del boxeo una profesión que lo lleve a ganar un título del mundo y aprovechar todos los beneficios que eso significaría, como ayudar económicamente a su familia y sacar de trabajar a sus padres.

“Mi sueño es llegar a ser campeón del mundo por todo lo que trae el cinto, el dinero, ayudar a mis papás, tengo un hijo de 5 años y quiero darle la vida que se merece, apoyar a la gente que me ha ayudado y estirado la mano, alcanzar la gloria deportiva. Es un proceso largo, pero quiero ser de los mejores”, concluyó.