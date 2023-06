Rodolfo Cazaubón se ubica en lo más alto del tablero de posiciones del Jalisco Open GDL

Con una ronda libre de bogeys de 65 golpes, el mexicano Rodolfo Cazaubón se ubicó en lo más alto del tablero de posiciones del Jalisco Open GDL, último evento de field completo de la temporada 2022-23 de PGA TOUR Latinoamérica.

Luego de los primeros 18 hoyos de juego en el Atlas Country Club, Cazaubón comparte el primer lugar con el argentino Ignacio Marino, el chileno Gustavo Silva y el estadounidense Josh Goldenberg. Tal vez de este grupo de colíderes, quien más necesita de una buena semana en Guadalajara es Silva.

El andino llegó a la cita de esta semana en el puesto 78 de la Totalplay Cup y esta urgido de un buen resultado que lo meta en el top-60. Ese selecto grupo de jugadores no solo se clasificará para el evento de la próxima semana, el Bupa Tour Championship, sino que también asegurará exención para el Latin America Swing del naciente PGA TOUR Americas.

"Necesitaba arrancar bien para tener confianza. Vengo trabajando bien, vengo jugando bien así no se hayan dado los resultados. Por ahora estoy fuera del top-60 pero es un gran desafío. Espero estar luchando esta semana e iniciar así me da motivación", sostuvo Silva, quien terminó el día con cinco birdies en sus últimos nueve hoyos.

A un golpe de los cuatro líderes se ubican seis jugadores y entre ellos destaca el también mexicano y campeón defensor, José de Jesús Rodríguez. El popular "Camarón", cinco veces ganador en el Tour aprovechó las condiciones de la tarde para firmar un recorrido libre de bogeys que lo pone en contienda por el que sería su cuarto triunfo profesional en el Atlas Country Club.

Esta semana en el Jalisco Open GDL hay 39 mexicanos en competencia. Además de Cazaubón y Rodríguez, resaltan los 68's registrados por los amateurs Isaac Rodea y el lagunero Marcelo Mexsen Murra.

Cazaubón, quien compartió grupo con otro de los punteros, Josh Goldenberg, apretó el acelerador sobre el final de su recorrido con tres birdies consecutivos entre el hoyo 7 y 9. Sus otros birdies de la jornada llegaron en el par-5 del 10 (hoyo por el que inició su ronda) y en los par-4s del 18 y 2.

"Le pegué muy bien desde la salida pero la verdad no tuve buenos tiros a green con los hierros", afirmó Cazaubón de 33 años. "No la dejé cerca, pero metí muy buenos putts. Raúl Pereda me ayudó con algunos tips en el putting green y funcionaron a la perfección".

Esta semana en Guadalajara, Cazaubón juega su torneo 78 en su paso por PGA TOUR Latinoamérica. La última de sus cuatro victorias en el circuito regional se dio hace seis años en el Aberto do Brasil, evento que se jugó en el Campo Olímpico de Río de Janeiro. Las otras victorias del mexicano se dieron durante la temporada 2015. Sus triunfos en República Dominicana, Panamá y Perú le aseguraron los honores de Jugador del Año y su primer ascenso al Korn Ferry Tour.

"He estado batallando con iniciar un torneo bien. Normalmente me estaba costando arrancar", sostuvo Cazaubón. "Vengo jugando bien, aunque me faltaba meter uno que otro putt. Hoy estuve en posición todo el día, creo que acerté todos los fairways y todas las oportunidades que me di creo que las pude embocar".

En lo que va corrido de la temporada, Cazaubón ha disputado ocho eventos y ha superado siete cortes para ubicarse en el puesto 43 de la Totalplay Cup. Su mejor resultado ha sido el top-10 que logró en el Diners Club Perú Open a finales de abril.