Rocha, el crítico

"Lo cierto es que este Goliat empequeñece, mientras que los Davids que él creía minúsculos crecieron y se multiplicaron".

Ricardo Rocha, 2019

El presidente López Obrador lamentó en Twitter, el 4 de junio, el fallecimiento de Ricardo Rocha: "Fuimos muy amigos. Me abrió espacios en medios de comunicación cuando casi todo estaba cerrado para nosotros".

Rocha entrevistó a López Obrador en 1996, cuando este encabezó la toma de pozos petroleros de Pemex en una protesta campesina. Su relación fue muy estrecha desde entonces porque los dos se identificaban con las causas de la izquierda. Jorge Armando Rocha, hijo de Ricardo, hoy periodista cercano a la 4T, recordó ese mismo domingo: "Cuando fui a ver a AMLO al campamento de 2006, en el corredor Reforma/Zócalo, me saludó y me dio un abrazo con cariño: 'Tu papá es mi hermano. Somos hermanos', me dijo".

Esta hermandad se fracturó cuando López Obrador llegó a la Presidencia. El presidente incluyó a Rocha en una lista de periodistas que supuestamente habían obtenido contratos indebidos en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Rocha lo negó insistentemente y el 28 de mayo de 2019 se presentó en la mañanera y le espetó: "No sé si sus colaboradores no saben leer o mienten intencionalmente, pero en mi caso jamás hubo contratos de compra-venta de opinión editorial". Defendió su trabajo en la dirección del canal del Congreso de la Ciudad de México, que en lugar de ser negocio lo había obligado a aportar recursos de su bolsillo. Se quejó de que los gobiernos anteriores lo descalificaban por "lopezobradorista, y qué curioso que ahora el lopezobradorismo me quiera etiquetar de peñista".

"Presidente -dijo--, nadie está en contra de usted y su gobierno, porque sería estar en contra de México. Solo le pedimos que evalúe qué le aporta más, si una crítica inteligente, de buena fe, constructiva, o los lacayos que cuando usted pregunta la hora le responden la que usted quiera".

Rocha creció en el barrio capitalino de Tepito. Empezó su carrera periodística en 1975 en el canal 8 de televisión, incorporado a Televisa en 1972. Emilio Azcárraga Milmo, El Tigre, lo adoptó como uno de sus periodistas favoritos. Rocha hizo programas para Televisa como En Vivo y Para Gente Grande en los que combinaba reportajes políticos y culturales con presentaciones de artistas. Sus crónicas sobre la revolución sandinista en 1996 le ganaron el Premio Nacional de Periodismo. Presentó ese mismo año un dramático video de la matanza de Aguas Blancas en Guerrero.

Yo lo conocí en los ochenta. En 1996, en la "guerra de las televisoras", se me acercó para buscar una entrevista con Ricardo Salinas. Hicimos una mesa en TV Azteca en la que él y yo interrogamos a Salinas. Tras el fallecimiento del Tigre, Rocha salió de Televisa, puso su propia agencia informativa, Detrás de la Noticia, y condujo Animal Nocturno en TV Azteca con Patricia Llaca. Años después promovió que hiciéramos un programa juntos, Rocha y Sarmiento, que nos divertía enormemente; recuerdo en particular una emisión en el Mama Rumba, clásico lugar de salsa cubana en la colonia Roma.

"Para mí es una pérdida lamentable, la de Ricardo", dijo ayer AMLO. "Gran periodista, extraordinario. Dejó muchos alumnos, alumnas, en el periodismo". Efectivamente, muchos periodistas hoy reconocidos hicieron sus pininos con él.

Rocha ejerció un trabajo crítico hasta el final. Su último tweet, el mismo día de su muerte, señaló que "AMLO viola la veda electoral". En su último artículo en El Universal, el 31 de mayo, describió al presidente como un "prometedor David, transmutado en Goliat, el que ha utilizado el Congreso. como oficialía de partes y al que, sin ningún respeto, ni siquiera pudor, ordena aprobar sus iniciativas sin cambiarles una sola coma". Genio y figura.

35 AÑOS

Hoy, 6 de junio, se cumple un aniversario más de las cuestionadas elecciones de 1988. ¿Quién hubiera dicho que, 35 años después, Manuel Bartlett seguiría en el gobierno, en una CFE distinta a la de entonces?

