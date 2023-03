Robos han venido a la baja, pero se registran en diversos puntos de la ciudad: Hermelo Castillón

Durante la reunión semanal de Seguridad Pública se pudo establecer que hay una disminución en el delito de robos, sin embargo, éstos se han dispersado a otros puntos de la ciudad, ya no se concentran en un solo lugar; informó Hermelo Castillón Martínez, secretario del Ayuntamiento de Piedras Negras.

"Uno de los datos que nos llama la atención es que, los robos se han estado presentando en un número grande de sectores o colonias, es decir, ya no están concentrados en un solo lugar; sin embargo, ha venido a la baja la propia incidencia, ha venido disminuyendo", indicó el funcionario municipal.

El 2022 ha sido el año con menor incidencia delictiva en los últimos 15 años. (Foto: RENÉ ARELLANO / EL SIGLO COAHUILA)

Inclusive refirió que están por debajo de las estadísticas que se tenían durante el mismo periodo de tiempo pero del año pasado, destacando que el 2022 ha sido el año con menor incidencia delictiva en los últimos 15 años.

Indicó que los resultados, dadas las estrategias que se están marcando en estas reuniones de seguridad han venido dando resultado y por lo cual, consideró que no hay que quitar el dedo del renglón; recordando que en el tema de seguridad constantemente cambian.

"Uno analiza las estadísticas con el ánimo, más que de cantar números alegres, es con el propósito de dirigir las estrategias de trabajo para contener la propia incidencia; no es tanto por decir, que vamos abajo, vamos arriba, si no donde traemos el problema o dónde ya no", indicó Castillón Martínez.