Robos en varias modalidades bajan 80 % en Gómez Palacio

Los robos a personas, a negocios, a casas o de vehículos eran una queja diaria de los gomezpalatinos en 2022. Ayer en la reunión de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz celebrada en la Presidencia Municipal se destacó una baja considerable en estos delitos.

En una comparación realizada entre el primer semestre del 2022 (en la pasada administración que presidió Marina Vitela) y el primer semestre del 2023 (con la nueva administración de Leticia Herrera) resultó que el robo con violencia disminuyó en un 87.5 %, es decir, de 172 a 34.

Además, en ese mismo lapso el robo a transeúnte también disminuyó en un 81.5 %; y el robo a negocio bajó en un 76.3 % (de 274 casos a 65). En los últimos 10 meses no se ha reportado al 911 ningún robo en establos de Gómez Palacio, cuando antes era una queja recurrente.

Otros delitos que bajaron en esos primeros seis meses de este año en comparación con los primeros seis meses del año pasado fueron las violaciones en un 40 %; el robo a casa-habitación en un 58.1 %; el robo de vehículo en 46.2 %; el feminicidio en un 66.7 %; el homicidio doloso en 50 %; la extorsión en un 100 %; la violencia familiar fue la que menos disminuyó, en un 4.2 %.

Las carpetas de investigación que se incrementaron fueron en dos delitos: la del homicidio culposo en un 41.2 % y el narcomenudeo en un 31.8 %. El homicidio culposo se refiere principalmente a muertes por accidentes (como los automovilísticos) pues es cuando se ocasiona la muerte a un tercero debido a una conducta negligente, es decir, cuando se realiza una acción sin tener la intención plena de matarlo, ya sea por irresponsabilidad, descuido o bien ignorancia.

En narcomenudeo se refiere al número de carpetas de investigación. Ángel de la Campa, que representa al Consejo Regional de Seguridad Ciudadana y también es secretario Técnico de la Red Nacional del Consejo de Seguridad Ciudadana mencionó que cuando no hay detenciones de gente que porta drogas y cuando no existe ese reporte "pareciera como que no hay drogas y por ello ahora no significa que estemos empeorando pues se está combatiendo. Vemos los índices y pareciera que hay más droga en las calles cuando en realidad es lo mismo pero ahora sí se está reportando", dijo.

Marco Antonio Zamarripa, del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna dijo que llama la atención la disminución de los casos de homicidio doloso en Gómez Palacio pues se han registrado cinco en los seis primeros meses de este año y comentó que de seguir con esta tendencia el municipio de Gómez Palacio estaría registrando los casos más bajos de los que se tiene registro desde el año de 1990.

Ambos, De la Campa y Zamarripa, dijeron que en la pasada administración municipal no hubo apertura, misma que ahora destacaron de parte de la alcaldesa, Leticia Herrera, para el análisis de la incidencia delictiva en este municipio.