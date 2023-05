'Robos en la supercarretera ya no son tan aislados'

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Durango, Eduardo Rodríguez Gálvez, se refirió a la situación de inseguridad que se registra en la supercarretera Durango-Mazatlán que quedó evidenciada luego del caso de una familia a la que le robaron su vehículo con violencia, dejándola a la deriva.

"El tema de la carretera a Fresnillo, los que trabajamos para ese rumbo, seguimos la verdad saliendo muy temerosos, nosotros, nuestros equipos de trabajo, ahora para Mazatlán han sido ya no tan aislados. Yo invito a no exagerar pero no a minimizar", manifestó.

Dijo que las personas que tienen la oportunidad de adquirir un vehículo de buen modelo no pueden transitar de noche por las carreteras, por lo que ya es urgente que se tomen cartas en el asunto.

"Yo espero que ya haya realmente una reacción por parte de los gobiernos de Durango y Sinaloa, donde al menos los que vamos viajando tener presencia, yo creo que de aquí a Mazatlán si llegamos a ver unas cinco, seis patrullas, creo que nos van a dar algo de seguridad (...) Los casos ya están dejando de ser aislados porque todavía hay muchos, hay gente que no se atreve a denunciar, es la realidad, no podemos tapar el sol con un dedo", lamentó.