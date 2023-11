Rob Schneider sorprende cantando La Bikina con mariachi

Rob Schneider, comediante de Hollywood, demostró ser gran fan de la cultura mexicana con una interpretación del tema "La Bikina", compuesto por Rubén Fuentes.

A principios de septiembre, el actor de cine fue invitado a un programa de radio, donde mostró sus dotes para cantar las rancheras. En plena sesión en vivo, Schneider cautivó a sus fanáticos con su voz y la disposición para pronunciar correctamente el español.

Aunado a ello, acompañó su interpretación con un conjunto de mariachis, lo cual le dio un toque especial a la emisión, pues confirmó los motivos por los que se enamoró del país Azteca.

A través de TikTok se viralizó el video de Rob Schneider cantando La Bikina", un tema que es clásico dentro del género ranchero. Originalmente, fue compuesto por el violinista mexicano Rubén Fuentes, y más tarde popularizado por Luis Miguel.

Al estar en la transmisión, el actor estadounidense comenzó a corear el tema combinando palabras en español y en inglés. Al ritmo de los mariachis, interpretó la canción con un acento impecable.

El resultado dejó fascinados a sus fanáticos y, por supuesto, al público mexicano. Y con justa razón, pues Schneider está felizmente casado con una mujer originaria de Mérida, Yucatán, a la que debe su cercanía con la cultura del país.

La mexicana que conquistó el corazón de la estrella hollywoodense fue Patricia Maya. La pareja se conoció en 2011 y como fruto de su amor tuvieron dos hijas, Madeline y Miranda.

Tras una visita al estado de Nuevo León, Schneider quedó flechado, pues encontró que los habitantes eran muy cálidos y que los domingos disfrutaban pasarlos en familia, algo que deseaba.

En una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, el comediante reveló que, para preservar las raíces culturales de su esposa, procura que sus hijas hablen en español, de ahí que él también lo practique.

"La gente es muy cálida aquí, los estadounidenses son una gran nación, amo a mi país, pero no son tan abiertos. Aquí sus emociones son menos abiertas, la vida es corta porque no reciben un abrazo. Los mexicanos te besan, te abrazan para decir ‘hola’, te besan de despedida, es hermoso y lo hacen cada día que los ves. Es una cosa maravillosa que no experimentas en Estados Unidos", explicó.