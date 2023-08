Riquelme presentará su último informe de Gobierno en la primera quincena de noviembre

A más de tres meses y medio de que concluya la administración estatal que encabeza Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador del Estado de Coahuila, durante su gira de trabajo y despedida por la región norte de la entidad; dio a conocer nuevamente que su último informe de Gobierno lo presentará en la primer quincena de noviembre.

Además de dar a conocer la fórmula del trabajo realizado y las metas obtenidas, estableciendo que no es el resultado de su gobierno, sino de todas y de todos, de la participación ciudadana y de la unidad que convocó desde el inicio de su gobierno

“Esa es la fórmula: la unidad y el trabajo en equipo”, dijo el titular del Poder Ejecutivo en el estado de Coahuila.

Lo anterior, tal y como ya lo había referido en anteriores ocasiones, es con la finalidad de dar el espacio necesario para que el 01 de diciembre del año en curso, se lleve a cabo la ceremonia de toma de protesta de Manolo Jiménez Salinas, gobernador electo y con ello, dé inicio la nueva administración estatal.

“Suena a despedida, pues sí. Porque probablemente a algunos de ustedes ya no me los vuelva a encontrar, no sé cuantos eventos me queden. Quedamos Norma y yo, de ver la calle 11, de poderla inaugurar, espero que se pueda en tiempo”, fue lo que manifestó el gobernador.

Fue cuando dio a conocer que presentará su Sexto Informe de Gobierno, en la primera quincena de noviembre; lo anterior con la finalidad de que, Jiménez Salinas pueda tomar protesta con más holgura, a partir del primero de diciembre, como el nuevo gobernador de Coahuila.

“Sé que les va a ir muy bien. Sé que les quedan otros seis años de progreso y de que vamos a ir por el buen camino, tengo la seguridad y créanme que me da mucho gusto, porque no es nada más que nosotros pensemos o que tengamos ese sentimiento de que nos va a ir bien por lógica”, indicó Riquelme Solís.

El mandatario dijo que le dio mucho gusto haber trabajado con todos los presentes, gente de bien y estableció que la gente de esta región norte de Coahuila es gente muy próspera, muy positiva y aseguró que nunca tuvo un desencuentro en esta región.

“Muy al contrario, gente que se sumó, que me apoyó en las buenas, en las malas y en las peores y bueno, aquí vemos los resultados, aquí estamos, tranquilitos, disfrutando del calor, pero de calles que tiene hoy Piedras Negras, de una ciudad en la que ustedes soñaron vivir, en la que dejaron a sus hijos, en la que siempre pensaron que iban a prosperar y que sus hijos iban a vivir mejor que ustedes; pues aquí está”, dijo Riquelme Solís.