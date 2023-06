Riquelme asegura no tener en este momento ninguna ambición política

Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador del Estado de Coahuila, manifestó que le da gusto que por fin hay acuerdos y que se defina muy pronto quién será el candidato de oposición, con un frente amplio y que competirá para el 2024.

Lo anterior, en lo que definieron las dirigencias nacionales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

"Mi punto de vista es que, como lo dije la semana pasada, ya vamos muy tarde, en relación a cómo inicio el proceso, como se ha manejado, cómo no han respetado las reglas en la parte de la Presidencia de la República, del propio partido de MORENA", dijo Riquelme Solís.

El Gobernador del Estado manifestó que ya existe un acuerdo, que no le disgusta y que espera que muy pronto se elija al candidato.

Cuestionado si ha sido invitado a inscribirse el próximo 04 de julio para participar en la elección del candidato a la Presidencia de la República, considerando que actualmente es de los gobernadores mejor calificados en la República Mexicana.

"Ni aunque me hubieran invitado, yo tengo los pies en la tierra. Yo termino el 30 de noviembre de este año y repito, me voy a dedicar a ser un buen ex gobernador. Y también, si la circunstancia, el tiempo, me da otra oportunidad de seguir sirviendo, ya Dios dirá", indicó Miguel Ángel Riquelme.

Puntualizó que en este momento no tiene ninguna ambición política, ni otro interés que no sea entregar bien el Estado, de manera transparente y con mucha responsabilidad.