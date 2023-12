Rincón Beisbolero

Agoniza este 2023 que deja un grato sabor de boca entre los aficionados al beisbol, especialmente entre quienes son seguidores de los Algodoneros de Unión Laguna, flamantes campeones de la Zona Norte, y subcampeones de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB); el sueño de lograr el campeonato que se alcanzó por última vez en 1950, estuvo muy cerca de cristalizarse, pero la novena que dirigió José Molina no fue capaz de ganar ni un solo juego en el parque de los Hermanos Serdán, y el escenario estaba listo para que los Pericos de Puebla se llevaran los máximos honores en la Serie del Rey; aquel sexto juego en el Estadio de la Revolución quedará en el recuerdo, como un momento muy triste, sí el más triste de toda la temporada, en la que sin embargo, se consiguieron logros demasiado importantes.

José Molina se convirtió en el villano de la película, el mánager boricua de los Algodoneros depositó toda su confianza en Thomas McIlraith, el cerrador que tuvo una gran actuación en temporada regular, pero que en playoff no fue el mismo; McIlraith sufrió una lesión que lo obligó a parar varios días, y en su regreso a la actividad nunca enseñó la velocidad que tenía antes de lastimarse, en la Serie del Rey el estadounidense tuvo excesiva actividad y finalmente eso impidió que enseñara su acostumbrada efectividad justo cuando más se necesitaba; haber prolongado los relevos de Jake Jewell o José Torres, era el sentir de los aficionados, pero José Molina “se murió” con su mejor carta y el resultado ya se conoce; pero Unión Laguna no perdió ahí la serie, eso sucedió en Puebla, al no obtener siquiera un triunfo de visita.

Año con año, la idea de un equipo importante, es superar lo alcanzado la temporada anterior, y en este caso en Algodoneros la situación es muy clara, la única forma de superar lo hecho en 2023, es el título de la LMB; así de alta quedó la vara para el equipo de Guillermo Murra Marroquín.

Los buenos aficionados, los que siguen muy de cerca el accionar de Unión Laguna, coinciden al hablar de la necesidad de un cuarto bate, y si no se consigue uno natural, el regreso de Didi Gregorius podría aliviar en gran medida esa ausencia. Se habla de la necesidad de un primer bate natural, así como de un receptor que apoye a Alejandro Flores; en el pitcheo se solicitan dos abridores de calidad y un cerrador que haga el 1-2 con McIlraith, porque eso es lo que exige el beisbol de estos tiempos, en un equipo contendiente.

Hasta la fecha Unión Laguna ha anunciado cinco caras nuevas para la temporada 2024, así como dos bajas; el dominicano Carlos Franco, tercera y primera base; de Curazao es Darren Seferina, segunda base y campo corto; Trent Joseph Giambrone, estadounidense y también jugador de cuadro.

Entre los lanzadores se anuncia a Harrison Francis, que al parecer será uno de los inicialistas, mientras que el zurdo Rito Lugo llegaría para apoyar en los relevos a Jeff Ibarra y José Torres. Las bajas son el bateador venezolano Henry “Pollito” Rodríguez, que va a los Piratas de Campeche, así como el relevo derecho Alberto Leyva, que vestirá el uniforme de los Dorados de Chihuahua, este último se dice que va a préstamo con los del Estado Grande.

Habrá que ver a las caras nuevas en la pretemporada, para saber qué posibilidades tienen de convertirse en verdaderos refuerzos. Entre las incógnitas se tiene que incluir al dominicano Jonathan Villar, pelotero de indudable calidad que en 2023 llegó vía Guillermo Armenta; Villar tuvo destacada actuación ofensiva, mientras que su guante en tercera base es de lo mejor que se ha visto en el equipo de casa, sin embargo, el problema con Villar es la “indisciplina táctica” y en ocasiones la apatía que demuestra mientras está en el terreno de juego.

Ya se comentó bastante la actitud del dominicano en la Serie del Rey, incluso con corridos de base que nadie entendió y que seguramente ameritaron una explicación al mánager José Molina.

Si la decisión es prescindir de Jonathan Villar, una opción para suplirlo es Carlos Franco, además de Darren Seferina y Trent Joseph Giambrone. Muy pronto llegará 2024 y en un abrir y cerrar de ojos se iniciará la pretemporada de Unión Laguna, es un hecho que habrámás novedades en la integración del roster, tanto en caras nuevas como en bajas, el único deseo es que las decisiones que se tomen sean las mejores; hoy lo más esperado es el anuncio sobre el regreso de Didi Gregorius y la llegada de un cuarto bate natural, aunque al parecer el Comité Deportivo de Algodoneros no está de acuerdo con esta última versión.

Es cierto, sin un cuarto bate natural se llegó a la Serie del Rey, pero también es un hecho que el cuarto bate de Pericos, Chris Carter, fue quien marcó una diferencia importante en la obtención del título. Feliz Noche Buena y Navidad para todos los aficionados al beisbol, y que Papá Noel cumpla todos sus deseos.