Rincón Beisbolero

Apenas cayó el out 27 del sexto juego de la Serie del Rey 2023, y algunos aficionados se fueron sobre la yugular de José Molina, la frustración que provocó la derrota de Unión Laguna encontró como objetivo la figura del mánager boricua, que contra muchas situaciones muy desfavorables, llevó al equipo a ganar el título de la Zona Norte, al vencer a potencias reconocidas como Sultanes de Monterrey, Toros de Tijuana y Tecolotes de los dos Laredos; ante Pericos se ganaron los dos primeros juegos en casa, pero ahí entró un exceso de confianza que finalmente resultó clave en el accionar de la novena guinda.

No se trata de defender a José Molina, que confió en su cerrador y lo trajo en la novena entrada a defender una ventaja de 4 carreras a 2, que por momentos parecía definitiva. Es necesario analizar cómo Unión Laguna llegó a la Serie del Rey 2023; Joe Van Meter nunca estuvo al cien por ciento y se tuvo muy poco aporte de su parte; Luis Gámez estuvo sano, pero nunca encontró su mejor nivel y tampoco aportó, ahí José Molina ya había perdido a dos de sus abridores de cabecera, por lo que Aldo Montes y Braden Webb cargaron con el peso en la rotación.

Hombres importantes en la ofensiva, como Córdoba, Torres, Villar, Nevárez, Flores y Lara nunca encontraron el buen ritmo ofensivo, y solo ofrecieron muy pocos momentos que fueron importantes, pero no suficientes. El corrido de bases de Jonathan Villar en Puebla, el error de Miguel Vázquez que tomó de frente un toque de bola de Miguel Guzmán, y con toda la ventaja para sacar al corredor más adelantado, tiró mal a tercera; el error de Albert Lara en el sexto de la serie. Quizá se puedanmencionar más fallas muy costosas; en ocasiones la mala dirección de los coaches en tercera y primera base ¿recuerdan cuántos corredores fueron out en home por recibir luz verde en tercera; o cuando instalados en primera base siguieron rumbo a segunda con resultados negativos? Todas estas situaciones en cualquier momento se presentan en un equipo de beisbol, sin que el mánager pueda hacer algo para remediarlas.

Quedó demostrado que Allen Córdoba no es un primer bate efectivo, y que el jardín izquierdo es donde debe jugar a la defensiva; cuando Jonathan Villar se lastimó, J. J. Muno hizo el trabajo en tercera base, el mismo Muno pasó en la parte final a cubrir el campo corto, después de los ensayos que se hicieron sin resultados positivos, porque Campoy es seguro, pero no aporta con el bate. Este equipo nunca contó con un cuarto bate natural, y Puebla sí lo tuvo en Chris Carter, el MVP de la Serie del Rey 2023, como una muestra de lo necesario que es tener a un cuarto en el orden.

La presencia de Carter en el line up le quita mucha carga a Danny Ortiz y a Peter O’Brien, incluso al mismo Cristhian Adames y a Drew Stankiewicz; Pericos perdió en la parte final del calendario regular, a Gabriel Gutiérrez, su receptor titular, pero surgió la figura de Juan Kirk, que hizo un gran trabajo; Sergio Omar Gastélum tuvo que improvisar con Héctor Villalobos como inicialista, después de perder a Héctor Sepúlveda, y anteriormente a Javier Solano; superar todas estas adversidades es un gran mérito del área deportiva, y en ese aspecto Pericos de Puebla hizo el trabajo.

En Algodoneros existe un comité deportivo que en su momento integraron; Guillermo Murra, Francisco “Chiper” Méndez, Guillermo Armenta, Jorge Márquez y Francisco Gámez. Jorge Márquez se encargó de buscar pitcheo, y en Puerto Rico encontró a Braden Webb; Guillermo Armenta salió de la organización, pero de él fue el mérito de traer a Didi Gregorius, Jonathan Villar y Jake Jewell.

Este equipo pasó por momentos muy complicados, como cuando se dio la salida de Ramón Orantes, ahí se había tocado fondo, se veía un equipo apático, sin motivación y destinado al fracaso, en esas condiciones José Molina asumió el cargo como mánager y llevó al equipo a la Serie del Rey; es claro que Molina cometió errores, como también los hubo del cuerpo técnico, hoy la figura de Jesús Manso, el coach de pitcheo, es muy cuestionada. Un punto que hizo bastante daño, fue el confiar en que varios jugadores venezolanos tendrían en breve su carta de naturalización; Loiger Padrón, Kender Villegas, Pedro Rodríguez, Henry Rodríguez y Yangervis Solarte nunca pudieron activarse como mexicanos, y esa situación provocó un problema importante, el cual costó bastantes derrotas.

En 2024 no existirá ese problema, todos los jugadores venezolanos ya podrán participar, porque recientemente la Liga Mexicana de Beisbol anunció que en la próxima temporada cada equipo podrá tener hasta 20 no nacidos en México en su roster, y como mínimo serán diez nacidos en México; Unión Laguna confió demasiado en contar con esos jugadores, y cuando el tiempo se vino encima, hubo necesidad de improvisar, y eso generalmente no resulta