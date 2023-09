Rincón Beisbolero

Albert Lara llegó al Unión Laguna sin hacer ruido, en aquel entonces se realizaba la pretemporada 2023 de Algodoneros, y la atención estaba centrada en la partida de Jesse Castillo a los Olmecas de Tabasco, por intervención del huésped principal de Palacio Nacional. Entre la afición había gran molestia porque Jesse hizo cosas importantes en 2022, sin embargo, nadie sabía lo que Albert Lara puede aportar a la ofensiva; hoy algunos aficionados preguntan si Lara pertenece a Unión Laguna, y si regresará en 2024.

El cambio de Lara por Castillo es temporal, durante la temporada 2023, así lo indican las listas de reserva de Algodoneros y Olmecas, por lo tanto, Albert Lara tendrá que regresar a Villahermosa y Castillo a Torreón, a menos que las directivas se pongan de acuerdo para un posible movimiento definitivo.

Albert Lara enseñó cualidades desde su llegada, y en los juegos de exhibición lució como un pelotero estelar, sin embargo, cuando arrancó la temporada regular Lara apareció en la banca, pero ese es un tema del que ya se habló bastante y no vale la pena gastar más tinta en ese asunto, el tiempo puso a cada quien en su lugar y ahora solo falta esperar que situaciones como la de Lara no vuelvan a suceder en esta organización. Después de que termine la actual temporada habrá tiempo para conocer la situación del caso "Lara-Castillo", con el deseo de que el joven jugador de origen cubano se mantenga con los Algodoneros, porque ahí se tiene un elemento joven y de mucha calidad, en caso de que Unión Laguna pretenda a Lara, deberá hacer una negociación con la directiva de Olmecas.

Si Jesse Castillo regresara a Algodoneros y Lara a Olmecas, el veterano bateador zurdo estaría destinado a ser el designado y ocasionalmente cubriría la primera base, además quedaría un hueco en la segunda, el cual tentativamente ocuparía J. J. Muno. Guillermo Murra ha manifestado la intención de contar con Didi Gregorius en 2024, y será cuestión de esperar para saber si el holandés estaría dispuesto a regresar, aunque muy sabido es que Gregorius se sintió muy cómodo en Torreón, y se fue agradecido por el buen trato que recibió de parte de la directiva algodonera. De concretarse el regreso del neerlandés, el short stop estaría perfectamente cubierto. Otro punto interesante es saber si Unión Laguna mantiene el interés en David Olmedo Barrera, al que se quiso traer en este 2023 y que es propiedad de Mariachis.

No se sabe si Unión Laguna será el campeón 2023 de la LMB, pero es un hecho que para el equipo y su directiva van a incrementarse las expectativas generadas desde 2022, lo que se va a traducir en un equipo altamente competitivo, obligado a superar lo hecho el año anterior, aunque en ese rubro Unión Laguna va a tener poco espacio para crecer, al meterse hasta la Serie del Rey, que en la región se dio por última vez en 1990. La primera decisión tendrá que ser ratificar a José Molina como mánager y después el Consejo Deportivo deberá mantener estrecha comunicación con el boricua, que seguramente sabe lo que este equipo requiere para ser aún más fuerte que lo enseñado en 2023; el regreso de Didi Gregorius y dos ajustes en el pitcheo pondrían a Unión Laguna entre los fuertes candidatos para la temporada 2024.

El anuncio que hizo en días pasados la LMB en cuanto a la cantidad de no nacidos en México, permitirá a todos los equipos, no solo a Unión Laguna, presentar rosters muy competitivos, aunque el golpe será muy fuerte para los jóvenes nacidos en México que hoy están en proceso de desarrollo y que requieren espacio en ligas competitivas para mantener su crecimiento por el buen camino. Por mencionar el caso de Algodoneros, este equipo podrá en 2024 agregar a su roster, a jugadores como Pedro Rodríguez, Kender Villegas, Loiger Padrón, Henry Rodríguez y Yangervis Solarte, todos esos peloteros tendrían cabida en el roster de 32 que hoy se cuenta, desde luego también habría cabida para el regreso de Didi Gregorius. Recordar que el roster es de 32, siempre y cuando los lugares 31 y 32 se ocupen con novatos.

Hoy el roster de Algodoneros presenta 13 jugadores nacidos en México, por lo que con esos elementos ya cumpliría la disposición de la liga para la temporada 2024, por lo tanto, un análisis a fondo de las necesidades, permitirá reforzar verdaderamente a este equipo, y mantener un nivel competitivo importante, que mantenga el interés de sus seguidores desde el juego inaugural. Con el paso del tiempo los jugadores no nacidos en México se van a diluir, sencillamente porque la edad ya no les permitirá ser competitivos, y poco a poco los mexicanos cien por ciento, podrán ocupar más plazas en todos los equipos. Escuadras como Yucatán y dos Laredos deberán pensar bien cómo armar sus respectivos rosters, porque Tecolotes muestra apenas cuatro nacidos en México, tres de los cuales no son titulares.