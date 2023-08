Rincón Beisbolero

Los Olmecas de Tabasco tenían todo preparado para ser campeones, 30 años después de haberlo conseguido con el lagunero Juan Navarrete como mánager; para esta temporada el equipo contó con la "bendición de Palacio Nacional" para llevar jugadores como Jesse Castillo, Jason Atondo y otros más; el entusiasmo por estrenar su nuevo estadio, el Centenario del 27 de Febrero, incrementó la ilusión de sus seguidores, quienes vieron al equipo líder de la Zona Sur durante gran parte del calendario regular, pero en el primer playoff terminó todo ese entusiasmo, al caer frente a los Leones de Yucatán, que fieles a su costumbre, llegan muy fuertes a estas instancias, después de enseñar algunas debilidades durante la temporada regular; Leones y Diablos Rojos deberán disputar el título de la Zona Sur.

Los aficionados de Leones de Yucatán y Diablos Rojos del México ya se saborean una nueva final entre ambos equipos; en los tres últimos enfrentamientos por el título sureño, el equipo yucateco venció a la "Pandilla Escarlata", por lo que la novena capitalina llegaría con enorme sed de venganza, a un enfrentamiento que sacaría chispas. No se puede descartar a los Pericos de Puebla ni a el Águila de Veracruz, quienes ya estaban calificados, pero faltaba definir al ganador de esa serie y al que calificaría como mejor perdedor, todo eso debió haberse resuelto con el resultado de anoche en el Puerto Jarocho. Si Leones de Yucatán y Tecolotes de los Dos Laredos llegan a la final de la liga, seguramente volverá a surgir el tema de los "cachirules", algo que la LMB ha minimizado, pero es un asunto que requiere solución inmediata, por la imagen del circuito.

En la Zona Norte resulta más complicado señalar un claro favorito, incluso a los protagonistas de la serie por el título; los favoritos de siempre, Sultanes, Toros y Tecolotes, pero en esta ocasión podría haber un invitado incómodo, los Algodoneros de Unión Laguna, que sin ser favoritos, ya demostraron que pueden vencer a cualquier rival que se ponga enfrente. El equipo de José Molina fue nulificado por el pitcheo de Nivaldo Rodríguez en el primero de la serie, pero en el segundo se peleó de tú a tú, hasta caer, cuando Albert Lara no pudo contener un batazo de Christian Villanueva, para un costoso error. La serie se trasladó a Torreón, en donde Unión Laguna fue claramente superior y le ganó los tres juegos a Sultanes, el segundo de ellos con un hit de fuerza de Julián Escobedo, en donde Ramiro Peña hizo un gran esfuerzo, pero no alcanzó a sacar en home a Ramón Mora.

Cualquiera que haya sido el resultado de ayer, Unión Laguna ya tiene el boleto para la semifinal de la Zona Norte, con la necesidad de viajar a Tijuana o a Nuevo Laredo, Tamaulipas y Laredo, Texas; cualesquiera de las aduanas fronterizas van a ser muy complicadas, y el equipo deberá estar siempre concentrado, además de la motivación necesaria para dar el cien por ciento en el terreno de juego, porque así se tienen que jugar los duelos de playoff. Tecolotes es un tremendo equipo, y tiene el plus de contar con un mánager con una trayectoria llena de éxitos, con las Águilas Cibaeñas en su país, en Serie del Caribe, e incluso en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) en donde hizo campeones a los Sultanes de Monterrey en su debut en el circuito profesional más importante que se juega en México.

Lamentablemente para Unión Laguna las lesiones aparecieron quizá en el momento más inoportuno, en playoff; unos días atrás se dio la baja de Josh Corrales, por problemas con un menisco; después fue el turno de Allen Córdoba, por un problema en el hombro; siguió Joe Van Meter y después Thomas McIlraith; cuatro jugadores claves en el accionar del equipo, el cual tendrá que ingeniárselas para seguir adelante en una lucha sin dar ni pedir cuartel, porque a estas alturas el equipo que se tenga enfrente va a ser sumamente fuerte. José Torres tomará el rol de cerrador ante la ausencia de McIlraith, el zurdo Torres tiene varios detractores porque ha fallado como cualquier lanzador, sin embargo, en muchas ocasiones hizo el trabajo y salió con el brazo en alto; José Torres cuenta con toda la confianza, y tiene los recursos para salir adelante. Por su parte, se informó que Joe Van Meter se lesionó el muslo izquierdo y su tiempo de recuperación será de diez días.

Aldo Montes debió lanzar este miércoles en Monterrey, mientras que Braden Webb y Luis Gámez mantienen su puesto en la rotación. Hoy Josh Corrales y Thomas McIlraith no están disponibles, por lo que en el relevo, además de José Torres, habrá que apoyarse en Jake Jewell, Tim Peterson, Miguel Vázquez, Jeff Ibarra, Alberto Leyva y Rafael Pineda. Sultanes también tiene ausencias, y la más sensible es la del inicialista César Vargas, que estaba anunciado para el juego de este miércoles, pero debido a dolencias en la espalda durante el segundo de la serie, no pudo subir al centro del diamante; Roberto Kelly anunció a Felipe González, que normalmente cumple funciones de relevista.

[email protected]