Rincón Beisbolero

Ramón Orantes fue cesado como mánager de los Algodoneros de Unión Laguna este viernes ya por la tarde, la directiva hizo hasta el último esfuerzo por mantener al de Bahía de Todos los Santos al frente, pero la situación se tornó insostenible luego de perder serie en casa frente a Campeche y después por barrida en Durango; el equipo estaba totalmente caído y era necesario tomar una decisión drástica, al final de optó por terminar la aventura de Orantes Rodarte en La Laguna. Javier Robles decidió marcharse junto a Orantes por solidaridad; Michael Enríquez fue coach de primera, con Alfredo "Tyson" Meza como coach de banca, mientras que se sumó a Carlos González al cuerpo técnico, se desconoce si habrá algún ajuste en este departamento, de aquí al final de la temporada.

Existen diferentes puntos de vista sobre el cese de Orantes, obviamente quienes apoyaban al hoy exmánager, y la gran mayoría, que se pronunciaba por un cambio en el timón de la nave guinda. Las fallas en la dirección de Orantes fueron muy puntuales y los aficionados las señalaban; nunca fue bien visto el utilizar a Alejandro Flores en el jardín izquierdo, a Allen Córdoba en el central, a Adrián Tovalín en el izquierdo, sentar a Edgar Robles contra pitcher zurdo, o mantener como titular a Dean Nevárez, cuando el trabajo de Alejandro Flores atrás del pentágono ofrecía mayores garantías, además de tener un bate más consistente. El viernes ante Mariachis, Nevárez fue el receptor y además conectó un cuadrangular importante en el triunfo sobre la escuadra tapatía. Ese es el Nevárez que requiere este equipo para trascender.

Las pocas voces que se han manifestado en favor de Ramón Orantes se basan en la buena marcha del equipo, el cual prácticamente se había mantenido entre los tres primeros lugares de la Zona Norte, e incluso llegó a ser dueño absoluto de la cima. La forma de perder en Durango es la gota que derramó el vaso, aunque existen versiones sobre ruptura en el vestidor, con la existencia de dos bandos, uno de los cuales pedía la reinstalación de Orantes; la directiva no quiso hacer el ridículo, como lo hicieron los Tomateros de Culiacán en el caso de Benjamín Gil, o los Rieleros de Aguascalientes, con Luis Carlos Rivera. Se señala también que la salida de Luis Sardiñas se debió a situaciones extrabeisbol, pero el comentario ahí queda, al no existir elementos para afirmarlo y dar un punto de vista.

La salida de Luis Sardiñas no puede ser el hecho en la caída del equipo, la cual se empezó a dar cuando el campo corto venezolano aún estaba en el plantel. Hay casos muy conocidos sobre la inconformidad de algunos peloteros, incluso en otros equipos, que no están cómodos cuando se les utiliza en una posición que no dominan, en el caso de Unión Laguna el problema es que hubo errores muy costosos por parte de jugadores que no estaban en donde mejor se desempañan. La forma de manejar el pitcheo también causó controversia; en muchas ocasiones se aguantó de más al pitcher inicialista, mientras que el manejo de los relevistas no fue el adecuado; a Jeff Ibarra se le retiraba a pesar de que dominaba sin problemas, y para mala fortuna a su relevo le caían encima; muchos juegos se perdieron por ese mal manejo.

Es indudable que Orantes tiene mérito en la buena marcha del equipo; en 2022 cuando se fue Óscar Robles, se enderezó el camino y hubo playoff, luego de ser el peor récord de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) en ganados y perdidos. La motivación del grupo que no quería nada con Óscar Robles fue evidente, y ese buen ánimo lo aprovechó a la perfección Ramón Orantes, para meterse a la postemporada, aunque con triste resultado en su enfrentamiento contra Tecolotes de los Dos Laredos. Hoy el mánager es José Molina y lo más importante es la buena marcha del equipo, porque en este 2023 la directiva hizo un esfuerzo económico como no se vio antes, desde el lejano 1985, cuando el beisbol de la LMB regresó a Torreón. Esa intención de ser protagonistas se mantiene, pero con Ramón Orantes parecía alejarse.

José Molina no es un mánager improvisado, tiene esa experiencia en la pelota de Estados Unidos y en su país, el boricua conoce perfectamente al equipo, porque ha estado toda la temporada como coach de banca; desde luego que Molina está enterado de las situaciones extradeportivas que han afectado al equipo y eso deberá ayudarlo a terminarlas. Ya en el primer juego ante Mariachis se vio la mano del nuevo mánager y se pudo vencer a un equipo enrachado que venía con nueve triunfos en sus últimos diez juegos; este martes se vuelve a visitar a Generales de Durango y sin lugar a dudas la historia será diferente. Después viene recibir a Rieleros, y para terminar temporada, tres visitas consecutivas, a Puebla, Mérida y Monclova. Unión Laguna tiene su destino en sus manos; qué gran prueba para José Molina.