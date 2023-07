Rincón Beisbolero

Thomas McIlraith demostró tener la sangre fría que necesita un cerrador; el relevista estelar de los Algodoneros de Unión Laguna cometió error a batazo de Oliver Zepeda y el bateador corredor llegó hasta tercera base, no había out en la pizarra y la carrera de la victoria para los Mariachis parecía inminente; la decisión fue llenar la casa al otorgar dos bases por bolas intencionales, y el cuadro algodonero se cerró, los jardineros jugaron muy corto, y se buscaba la opción de evitar un elevado profundo, o un out forzado en cualquier base. McIlraith se fajó como los hombres y recetó par de ponches, para conseguir el tercer out con un batazo por segunda que trabajó Allen Córdoba para el out 27, y el juego se iba a extrainnings. Ramón Orantes había utilizado ya a sus relevos más confiables y faltaba el cierre de la décima entrada.

Jonathan Aro, cerrador dominicano de Mariachis, no pudo contener la ofensiva algodonera, y el equipo visitante tomó la delantera en la parte alta del décimo capítulo, al anotar dos carreras, para que viniera Thomas McIlraith en su segundo inning de trabajo, a retirar en orden, para acreditarse una importante victoria, porque permite a Unión Laguna, mantenerse en la parte alta de la Zona Norte. Con esta actuación Thomas McIlraith se afianza como el cerrador del equipo; Jake Jewell y Julián Fernández llegan a fortalecer ese importante departamento, y Braden Webb se asoma por ahora como el único extranjero en la rotación de abridores, en donde aparecen cuatro brazos mexicanos; Luis Gámez, Aldo Montes, Josh Corrales y Rafael Pineda, una combinación que no suena mal.

Ramón Orantes enseñó en este juego lo que pretende del pitcheo de relevo para la recta final de la temporada regular, cuando salió Braden Webb, después de lanzar cinco entradas, trajo al derecho Alberto Leyva, después al zurdo José Torres, ambos con una entrada de trabajo; Jake Jewell entró a sacar dos tercios y Jeff Ibarra consiguió uno más, para dejar la novena en manos de Thomas McIlraith, que concretó un relevo que valió el juego. Hay otros relevos como Bryan Meléndez, pero el mexicoestadounidense no alcanza el calificativo de "confiable", también está Alex Gallegos, que no es consistente, además de los novatos Omar Araujo y Dahen Alberto Martínez. Está por unirse al equipo el también relevo dominicano Julián Fernández, en busca de fortalecer aún más el relevo del equipo.

Ocho extranjeros tiene hoy Unión Laguna, pero ante el inminente regreso de Aldo Montes, habrá que sacrificar a uno, y todo indica que será un bateador, las circunstancias apuntan a Henry Rodríguez, porque Dérmis García juega la primera base. "El Pollito" tendría la opción de recibir su carta de naturalización y activarse como mexicano, pero ese trámite no está al alcance de Unión Laguna, porque aquí los trámites de naturalización se hacen dentro de lo que marcan las leyes mexicanas. No se descarta alguna sorpresa, en cuanto a la salida de otro extranjero, pero la misma disyuntiva se va a presentar cuando se active a Dérmis García. Ha llegado el momento de tomar decisiones determinantes, con la cabeza fría, y en busca de que Unión Laguna sea el único beneficiado.

Si se quiere ir aún más allá, cuando Joe Van Meter regrese de la lista de lesionados, para activarlo será necesario prescindir de otro extranjero, y vendrá otra decisión clave, en caso de que se pretenda reactivar al abridor estadounidense, hoy inactivo debido a una lesión. Algodoneros poco a poco ha depurado el departamento de pitcheo, elementos como Manuel Báez, Santiago Gutiérrez, y Yoanys Quiala, no están más en el equipo, y es una acción lamentable, pero la intención es tener un equipo que sea serio aspirante al título, y para ello es necesario utilizar a los mejores elementos que se tengan disponibles. Si algo hay que reconocer a Unión Laguna, es que en este 2023 ha tenido extranjeros "extraordinarios", una condición indispensable en un equipo protagonista que no tiene una sólida base mexicana.

Y anoche México obtuvo la medalla de oro en el beisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, al cancelarse su juego frente a Cuba, en disputa de la presea áurea, la lluvia no permitió la celebración del juego final, y México recibió el beneficio de haber sido el equipo de mejor récord en la primera ronda de la competencia. Un éxito más para Enrique "Che" Reyes en su condición de mánager, el veracruzano ha sido un timonel exitoso, pero por cuestiones de salud está alejado de esa posición en la Liga Mexicana de Beisbol. México consigue así su boleto para el siguiente proceso olímpico, que son los Juegos Panamericanos, en donde aparecerá la potencia de los Estados Unidos. Por lo pronto México hoy es el Rey en Centroamérica y el Caribe, el Rey de los Deportes aporta un éxito más a nivel internacional.