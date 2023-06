Rincón Beisbolero

¿Qué le falta a este Unión Laguna para ser aspirante serio al título de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) en este 2023; habrá más contrataciones; se va a traer un sustituto de Didi Gregorius? Son preguntas recurrentes que en los últimos días se hacen los seguidores de los Algodoneros. Otros opinan que es el pitcheo el que requiere refuerzos, y un buen número de seguidores de la causa, asegura que la ofensiva necesita un cuarto bate natural, o alguien que haga esas funciones. La realidad es que parece extraño que se hagan estos cuestionamientos cuando el equipo es sublíder de la Zona Norte, apenas medio juego atrás del primer lugar y con 41 juegos por celebrarse para finalizar la temporada regular. El equipo ha tenido buena actuación, pero un buen refuerzo nunca está de más, en cualquier posición o departamento.

Didi Gregorius se tuvo que ir, pero aun es tema, porque además de su categoría para jugar el campo corto, su poder con el bate vino a solucionar esa ausencia tan evidente, la cual hoy se vuelve a padecer, el cuarto en el orden. Es claro que a Unión Laguna le falta añadir a su lineup un bateador de fuerza y que sea un consistente productor de carreras. Henry Rodríguez tomó el sitio de Gregorius en el roster, pero el "Pollito", al ocupar una plaza de extranjero, está muy lejos de entregar los resultados que se esperan de un refuerzo importado; tarde o temprano Rodríguez va a salir del roster, y la única posibilidad de mantenerse, es que reciba a tiempo su carta de naturalización. Luis Sardiñas no ha sido el mismo desde que se lastimó la primera vez, y como tercero en el orden el equipo necesita mucho más aporte del que hasta hoy ofrece.

La categoría de Sardiñas es indiscutible y mientras el venezolano esté en el roster, tendrá que estar en el orden al bate de todos los días. Jonathan Villar hoy carga la responsabilidad de ser el cuarto bate, y no lo ha hecho mal, se trata de un bateador oportuno, aunque no estará en los .300 o con 90 carreras producidas, como algunos aficionados piensan. Allen Córdoba quizá es el número uno en cuanto a entrega sobre el terreno de juego, al panameño igual se le ve en los senderos que estrellarse con una barda en busca de la pelota, sin embargo, su productividad ofensiva hoy es muy inferior en relación a lo que ofreció en el primer mes y medio de temporada. Es cierto, Unión Laguna es sublíder del Norte, pero es evidente la falta de un consistente productor de carreras.

Es un hecho que Unión Laguna va a traer otro bateador que aporte buena dosis de poder al orden al bate, pero también con cualidades de excelente chocador de bola; usted amigo aficionado, puede estar seguro de que ese bateador llegará, y anote por ahí este nombre: David Alberto Olmedo Barrera; originario de Glendale, California, este mexicoestadounidense es un guante de muchos quilates en el outfield, y como bateador zurdo tiene cualidades de sobra para ser un verdadero refuerzo; Olmedo Barrera sería una verdadera "bomba" aunque no venga de las Grandes Ligas. Ojo, y que quede bien claro, no se está asegurando que Olmedo Barrera va a venir a Algodoneros, pero no descarte este nombre como posible refuerzo, quizá sin el impacto de Didi Gregorius, pero sí para ocupar el hueco dejado por el neerlandés.

En cuanto al pitcheo, se puede asegurar que en el staff de Algodoneros habrá caras nuevas; está por concretarse el alta del derecho cubano Yoanys Quiala, que de momento tomaría el lugar de Aldo Montes, mientras el de Tijuana esté con la Selección Centroamericana en El Salvador. Los movimientos en el pitcheo se han tardado por estar a la espera de las cartas de naturalización, de Pedro Rodríguez y Kender Villegas, pero el tiempo apremia y ya no se puede esperar más, en un trámite que ya depende al cien por ciento de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Si Yoanys Quiala se mantiene en el roster cuando Aldo Montes regrese de la Selección Nacional, el pitcheo tendrá otra cara, con un Josh Corrales como relevo largo o intermedio, además de Van Meter, Webb, Gámez, Montes y Quiala como inicialistas.

En lo que resta para el final de la temporada regular, Unión Laguna necesita que sus abridores cubran al menos seis entradas, y cuando eso suceda habrá muchas posibilidades de ganar, con la presencia de Alberto Leyva, Jeff Ibarra, José Torres y Thomas McIlraith; si a esos cuatro brazos se le pueden agregar Pedro Rodríguez y Kender Villegas, sería sensacional, porque con el bateador que falta por llegar, el equipo luciría bien redondeado, listo para arrancar el playoff con amplias posibilidades de trascender. Habrá que estar pendientes de la salud de Rafael Pineda, porque este derecho, cuando está sano, ha demostrado ser un lanzador de mucha categoría. Por lo pronto, a prepararse para el duelo que arranca este martes, Toros de Tijuana ante Unión Laguna, en el Estadio de la Revolución, la serie más atractiva de toda la LMB en esos días.