Rincón Beisbolero

Félix Pérez, el poderoso bateador zurdo de los Toros de Tijuana, se convirtió de la noche a la mañana en el jugador más mentado de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB); el cubano aceptó haber tenido diferencias con Óscar Romero, Director Deportivo de los astados, pero públicamente manifestó su molestia, al percatarse de que una situación que debió resolverse internamente, haya trascendido. Pérez asegura que está lastimado de una pierna y el trainer del equipo le aconsejó tomarse una resonancia y no hacer el viaje a Monterrey; el pelotero dijo haber platicado con el manager Homar Rojas, quien estuvo de acuerdo en la decisión. Pero resulta que existe gran molestia entre la directiva por el hecho de que Félix no haya hecho el viaje a Monterrey; varias versiones aseguran que Tijuana hoy trata de negociar al actual MVP de la LMB.

Señala Félix Pérez que la directiva le autorizó boletos para su familia, ahora que viajará a Villahermosa para el Juego de Estrellas; según el jugador, el acuerdo fue verbal, sin que exista la firma de un papel, y Óscar Romero le dijo que no habría boletos de avión a Villahermosa para su familia. Es difícil saber en qué va a terminar la novela, pero se antoja muy complicado que el bateador antillano se mantenga con los Toros de Tijuana, y desde el martes por la tarde empezaron a recibirse ofertas por el mencionado jugador; hoy Félix Pérez es un elemento sumamente cotizado, que sin ningún problema tendría cabida en más de dos equipos, y aquel que consiga hacerse de sus servicios va a recibir un gran beneficio, a pesar del elevado sueldo que percibe, y seguramente está en el top 5 de toda la LMB.

Los Toros de Tijuana se mantuvieron en el liderato de la Zona Norte, prácticamente toda la primera mitad del calendario regular, en la privilegiada posición también estuvieron los Sultanes de Monterrey, Tecolotes de los Dos Laredos, y los Algodoneros de Unión Laguna, el "equipo cenicienta" que poco a poco convence a los "expertos", quienes ya lo toman en cuenta en sus comentarios. En el arranque de la segunda mitad de la temporada regular, Unión Laguna recuperó el liderato norteño, después de dos triunfos increíbles en sus enfrentamientos ante Generales de Durango, en el Estadio de la Revolución, y Diablos Rojos del México, este martes en el estadio Alfredo Harp Helú. En ambos juegos el cuadro lagunero cometió varios errores que generalmente cuestan derrotas, pero en este caso apareció la "diosa fortuna".

Con motivo de la pausa del Juego de Estrellas, en el seno de Unión Laguna, seguramente se van a tomar decisiones importantes en el futuro inmediato del equipo. Es un hecho que se activará al lanzador cubano Yoannys Quiala, pero esa opción quizá se haga válida hasta que Aldo Montes se incorpore a la Selección Nacional de Beisbol, que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe; activar a Quiala mediante esa vía, permitirá mantener intacta a la planilla de extranjeros, pero cuando se contrate al bateador extranjero que se ha dicho va a llegar, ahí sí será necesario eliminar un extranjero, y sin lugar a dudas, ese será Henry Rodríguez; el "Pollito" solamente tendrá posibilidades de regresar si recibe su carta de naturalización, porque de lo contrario, un "refuerzo top" ocupará esa plaza de extranjero.

Varios aficionados ya especulan sobre las posibilidades de que Unión Laguna se haga de los servicios de Félix Pérez, pero de entrada se antoja difícil que Tijuana acepte reforzar a un rival directo en la batalla de la Zona Norte, sin embargo, el beisbol es un negocio y no existen imposibles. Félix Pérez caería en Algodoneros como anillo al dedo, porque se tendría por fin, ese cuarto bate que tanta falta hace, muy a pesar de lo que diga la Sabermetría. Soñar no cuesta y un line up muy atractivo sería con; Allen Córdoba JI, Nick Torres JD, Luis Sardiñas SS, Félix Pérez, BD, Jonathan Villar 3B, Adrián Tovalín 1B, Albert Lara 2B, Alejandro Flores C, y Edgar Robles JC. En verdad luce atractivo, y más con elementos como Jeorge Jeremiah Muno, Dean Nevárez, Francisco Hernández, Jorge Sesma y Javier Figueroa en el banquillo.

La lucha por la supremacía en el Norte es cada vez más fuerte, con Sultanes, Toros y Algodoneros como principales protagonistas; Tecolotes ha venido a menos, y Monclova se mantiene en ruta ascendente; Saraperos, Generales y Rieleros tienen buenas posibilidades, mientras que el panorama ya luce muy complicado para Mariachis de Guadalajara. Es importante que Laguna haga ajustes en su pitcheo, tanto abridor como de relevo, porque eso daría un buen equilibrio al equipo, también fortalecido en su ofensiva por ese "refuerzo top" que tomaría el lugar de Didi Gregorius. La afición lagunera tiene motivos muy válidos para ilusionarse, este equipo, con los refuerzos que pronto vendrán, estará para pelear con los máximos favoritos, y sin exagerar, con todo para llevarse la Copa Zaachila.

